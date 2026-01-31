Die Sacramento Kings um Dennis Schröder kassieren den nächsten Rückschlag, die Orlando Magic siegen derweil furios.

Dennis Schröder und die Sacramento Kings haben in der NBA die nächste Niederlage kassiert. Das Schlusslicht der Western Conference verlor deutlich mit 93:112 bei den Boston Celtics und musste die achte Pleite nacheinander hinnehmen, Welt- und Europameister Schröder erwischte im TD Garden einen gebrauchten Tag. Der Braunschweiger kam lediglich auf vier Punkte und traf nur einen seiner elf Versuche aus dem Feld.

Orlando Magic siegte furios. Ohne den weiter verletzten Franz Wagner (Knöchel) gewann das Team aus Florida gegen die Toronto Raptors dank eines überragenden Schlussviertels mit 130:120.

Nach dem dritten Spielabschnitt hatte Orlando mit 86:99 zurückgelegen, mit 44 Punkten im vierten Viertel verpasste die Magic nur knapp den Franchise-Rekord (45 Punkte im Jahr 1994 in Charlotte). Tristan da Silva steuerte in über 22 Minuten acht Zähler zum zweiten Sieg in Folge bei, Moritz Wagner erzielte in knapp drei Minuten Einsatzzeit einen Punkt.