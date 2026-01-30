NBA: Sacramento Kings und Dennis Schröder verlieren in letzter Sekunde

Die Sacramento Kings haben die siebte Niederlage in Folge kassiert. Bei den Philadelphia 76ers gab es den K.o. kurz vor Schluss.

Dennis Schröder hat mit einer starken Leistung die Fortsetzung der Pleitenserie der Sacramento Kings in der NBA nicht verhindern können.

Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft verlor mit seinem Team 111:113 gegen die Philadelphia 76ers und kassierte die siebte Niederlage nacheinander. Den entscheidenden Korb machte Topscorer Tyrese Maxey gerade einmal 1,3 Sekunden vor dem Ende mit einem Layup.

Schröder war mit 27 Punkten der beste Werfer seines Teams, dazu kamen vier Rebounds und zwei Assists. Der 32-Jährige stand durch den Ausfall von Russell Westbrook (Schmerzen im rechten Fuß) in der Startformation. Für die 76ers waren Maxey mit 40 Punkten sowie Joel Embiid mit 37 Zählern nicht zu stoppen.

Während Philadelphia auf Playoff-Kurs liegt, bleiben die Kings mit zwölf Siegen und 37 Niederlagen gemeinsam mit den New Orleans Pelicans Schlusslicht im Westen.