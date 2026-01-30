- Anzeige -
49 Punkte

NBA: Dallas Mavericks feiern Fabel-Rekord von Rookie Cooper Flagg

  • Aktualisiert: 30.01.2026
  • 07:35 Uhr
  • SID

Cooper Flagg hat die nächste Gala gezaubert: Bei der 121:123-Pleite der Dallas Mavericks brach er einen über 45 Jahre alten Rekord.

Rookie Cooper Flagg sorgt bei den Dallas Mavericks weiter für Erstaunen: Der 19-jährige Flügelspieler der früheren Franchise von Dirk Nowitzki brach bei der 121:123-Niederlage seines Teams gegen die Charlotte Hornets einen NBA-Rekord.

Flagg erzielte 49 Punkte - und stellte damit einen neuen Liga-Bestwert für Teenager auf.

NBA-Rekord von Cooper Flagg kann Niederlage nicht verhindern

Flagg, der 2025 als Nummer eins im NBA-Draft ausgewählt worden war, traf 30 Sekunden vor der Schlusssirene dann auch per Dreier zum Ausgleich.

In den letzten Sekunden des Spiels leistete er sich dann aber einen Ballverlust und foulte seinen Rookie-Kollegen Kon Knueppel, der die entscheidenden Freiwürfe verwandelte. Knueppel überragte mit 34 ebenso wie Flagg, der dann den letzten Wurf vergab.

Dennoch übertraf Flagg den lange gültigen Rekord von Cliff Robinson, der 1980 als 19-Jähriger 45 Punkte erzielte.

