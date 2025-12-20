OKC gibt in der NBA einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand, auch die Siegesserie der Knicks endet.

NBA-Champion Oklahoma City Thunder hat einen sicher geglaubten Sieg bei den Minnesota Timberwolves in der letzten Minute verspielt. Beim 107:112 gab der Titelverteidiger um den deutsch-amerikanischen Basketball-Profi Isaiah Hartenstein spät eine Führung aus der Hand. 40 Sekunden vor dem Spielende hatte OKC um den einmal mehr starken NBA-MVP Shai Gilgeous-Alexander (35 Punkte) noch geführt.

Für den Spitzenreiter der Western Conference war es die dritte Pleite in dieser Saison, die zweite in den vergangenen drei Spielen, nachdem Oklahoma zuletzt im NBA-Cup-Halbfinale gegen die San Antonio Spurs verloren hatte. Hartenstein kam in der Nacht zu Samstag auf einen Punkt und zehn Rebounds. Anthony Edwards war mit 26 Punkten, zwölf Rebounds, drei Assists und zwei Blocks der beste Scorer der Timberwolves.