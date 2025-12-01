- Anzeige -
Basketball

NBA: Oklahoma City Thunder siegen ohne Isaiah Hartenstein - auch Dennis Schröder fehlt

  • Aktualisiert: 01.12.2025
  • 07:49 Uhr
  • SID

Die Oklahoma City Thunder sind auch ohne Isaiah Hartenstein in der NBA weiterhin nicht zu stoppen. Dennis Schröder verfolgt die Niederlage seiner Sacramento Kings als Zuschauer.

Ohne den verletzten Isaiah Hartenstein eilt Oklahoma City Thunder in der Basketball-Profiliga NBA weiter von Sieg zu Sieg.

Der Titelverteidiger gewann bei den Portland Trail Blazers mit 123:115 und gewann sein zwölftes Spiel in Folge. Von 21 Partien hat der Meister nur eines verloren - am 5. November gegen Portland.

Ein besserer Saisonstart war zuletzt den Golden State Warriors 2015/16 mit 21 Siegen in Serie gelungen. Shai Gilgeous-Alexander war mit 26 Punkten erfolgreichster Werfer bei OKC, Chet Holmgren steuerte 19 Zähler und neun Rebounds bei. Hartenstein fehlte wegen einer Muskelzerrung in der rechten Wade.

NBA: Dennis Schröder fehlt Kings bei Niederlage

Nicht im Einsatz war auch Dennis Schröder bei der 107:115-Niederlage der Sacramento Kings gegen die Memphis Grizzlies. Elf Tage nach dem deftigen 96:137 gegen Memphis hielten die Kings zwar besser mit, kassierten aber die dritte Niederlage in Folge. Weltmeister- und Europameister-Kapitän Schröder verpasste die Partie mit Hüftbeschwerden.

Ariel Hukporti stand derweil beim 116:94 seiner New York Knicks gegen die Toronto Raptors 3:37 Minuten auf dem Parkett, blieb aber ohne Punkt.

