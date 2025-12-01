Die Oklahoma City Thunder sind auch ohne Isaiah Hartenstein in der NBA weiterhin nicht zu stoppen. Dennis Schröder verfolgt die Niederlage seiner Sacramento Kings als Zuschauer.

Ohne den verletzten Isaiah Hartenstein eilt Oklahoma City Thunder in der Basketball-Profiliga NBA weiter von Sieg zu Sieg.

Der Titelverteidiger gewann bei den Portland Trail Blazers mit 123:115 und gewann sein zwölftes Spiel in Folge. Von 21 Partien hat der Meister nur eines verloren - am 5. November gegen Portland.

Ein besserer Saisonstart war zuletzt den Golden State Warriors 2015/16 mit 21 Siegen in Serie gelungen. Shai Gilgeous-Alexander war mit 26 Punkten erfolgreichster Werfer bei OKC, Chet Holmgren steuerte 19 Zähler und neun Rebounds bei. Hartenstein fehlte wegen einer Muskelzerrung in der rechten Wade.