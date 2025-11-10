Niederlagen für Franz Wagner und Dennis Schröder - dafür bleibt Basketball-Profi Isaiah Hartenstein mit Oklahoma City Thunder in der NBA das Maß der Dinge. Der amtierende Meister besiegte auch die Memphis Grizzlies trotz eines zwischenzeitlichen 19-Punkte-Rückstands mit 114:100 und verbesserte seine beeindruckende Saisonbilanz auf 10:1.

"Big Man" Hartenstein, der zuletzt einen Karrierebestwert (33) aufgestellt hatte, kam diesmal auf 18 Punkte, 13 Rebounds und zwei Assists. Bester Werfer der Thunder war wie so oft Shai Gilgeous-Alexander, MVP der vergangenen Saison, mit 35 Punkten.

"Wir wissen, dass in dieser Liga jede Nacht so viele verschiedene Aufgaben auf einen zukommen", sagte Gilgeous-Alexander: "Man muss einfach herausfinden, was die Aufgabe an diesem Abend ist und sie erledigen. Wir haben diese Fähigkeit gut entwickelt, und das hat sich auch diesmal gezeigt." Die OKC Thunder führen die Western Conference weiter an.