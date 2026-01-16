NBA: Oklahoma City Thunder weiter unaufhaltsam unhgefährdeter Sieg gegen Houston Rockets

Nach einem kurzen Tief haben sich die Oklahoma City Thunder wieder gefangen. Gegen die Houston Rockets gab es den vierten Sieg in Serie.

Oklahoma City Thunder bleibt in der NBA das Maß aller Dinge. Der Champion fuhr ohne den weiterhin verletzten Deutschen Isaiah Hartenstein beim 111:91 gegen die Houston Rockets ungefährdet den 35. Saisonsieg ein.

Auch ein verhältnismäßig ruhiger Abend von MVP Shai Gilgeous-Alexander, der mit 20 Punkten die meisten bei OKC erzielte, reichte locker zum fünften Sieg in Serie.