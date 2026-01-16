Vier Siege in Folge
NBA: Oklahoma City Thunder weiter unaufhaltsam unhgefährdeter Sieg gegen Houston Rockets
- Aktualisiert: 16.01.2026
- 06:52 Uhr
- SID
Nach einem kurzen Tief haben sich die Oklahoma City Thunder wieder gefangen. Gegen die Houston Rockets gab es den vierten Sieg in Serie.
Oklahoma City Thunder bleibt in der NBA das Maß aller Dinge. Der Champion fuhr ohne den weiterhin verletzten Deutschen Isaiah Hartenstein beim 111:91 gegen die Houston Rockets ungefährdet den 35. Saisonsieg ein.
Auch ein verhältnismäßig ruhiger Abend von MVP Shai Gilgeous-Alexander, der mit 20 Punkten die meisten bei OKC erzielte, reichte locker zum fünften Sieg in Serie.
OKC: Superstar SGA peilt Chamberlain-Rekord an
Gilgeous-Alexander rettete gerade so seinen persönlichen Lauf: Im 112. Spiel nacheinander erreichte er die Marke von 20 Zählern. In der ewigen Rangliste liegt nur der legendäre Wilt Chamberlain (126 Partien) vor dem Guard aus Kanada.
Im engen Playoff-Rennen der Western Conference fielen die Rockets, bei denen Kevin Durant mit 19 Punkten zum Topscorer avancierte, auf Platz sechs zurück.
Mit einer Bilanz von nun 23-15 Siegen liegt Houston weit hinter Spitzenreiter OKC (35-7). Hartenstein fehlte weiterhin mit einer Wadenverletzung, seine letzte Partie absolvierte der Center Ende Dezember.