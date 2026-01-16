- Anzeige -
- Anzeige -
Vier Siege in Folge

NBA: Oklahoma City Thunder weiter unaufhaltsam unhgefährdeter Sieg gegen Houston Rockets

  • Aktualisiert: 16.01.2026
  • 06:52 Uhr
  • SID

Nach einem kurzen Tief haben sich die Oklahoma City Thunder wieder gefangen. Gegen die Houston Rockets gab es den vierten Sieg in Serie.

Oklahoma City Thunder bleibt in der NBA das Maß aller Dinge. Der Champion fuhr ohne den weiterhin verletzten Deutschen Isaiah Hartenstein beim 111:91 gegen die Houston Rockets ungefährdet den 35. Saisonsieg ein.

Auch ein verhältnismäßig ruhiger Abend von MVP Shai Gilgeous-Alexander, der mit 20 Punkten die meisten bei OKC erzielte, reichte locker zum fünften Sieg in Serie.

- Anzeige -
- Anzeige -

OKC: Superstar SGA peilt Chamberlain-Rekord an

Gilgeous-Alexander rettete gerade so seinen persönlichen Lauf: Im 112. Spiel nacheinander erreichte er die Marke von 20 Zählern. In der ewigen Rangliste liegt nur der legendäre Wilt Chamberlain (126 Partien) vor dem Guard aus Kanada.

Im engen Playoff-Rennen der Western Conference fielen die Rockets, bei denen Kevin Durant mit 19 Punkten zum Topscorer avancierte, auf Platz sechs zurück.

Mit einer Bilanz von nun 23-15 Siegen liegt Houston weit hinter Spitzenreiter OKC (35-7). Hartenstein fehlte weiterhin mit einer Wadenverletzung, seine letzte Partie absolvierte der Center Ende Dezember.

- Anzeige -
Gern am Mikro: Dirk Nowitzki
News

Nowitzki als General Manager? "Im Moment kein Thema"

  • 16.01.2026
  • 05:58 Uhr
Nach Kreuzbrandriss wieder fit: Moritz Wagner
News

Wagner emotional nach Berlin-Spiel: "Etwas sehr Besonderes"

  • 16.01.2026
  • 05:49 Uhr
Franz Wagner (l.) bei seinem Comeback in Berlin
News

Wagner-Festspiele an der Spree: Orlando siegt in Berlin

  • 15.01.2026
  • 23:23 Uhr
Orlando Magic v New York Knicks
News

NBA Berlin Game heute live: Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies im Free-TV, Stream und Liveticker

  • 15.01.2026
  • 15:50 Uhr
Franz Wagner kehrt zurück
News

Grünes Licht: Franz Wagner kann in Berlin spielen

  • 15.01.2026
  • 14:37 Uhr
Nowitzki kennt Schröder und Doncic bestens
News

Sperre für Schröder: Nowitzki findet Aktion "unglücklich"

  • 15.01.2026
  • 13:08 Uhr
Ist gepannt: Dirk Nowitzki
News

Nowitzki zu Europaplänen der NBA: "Ein tougher Zeitplan"

  • 15.01.2026
  • 12:46 Uhr
September 29, 2025, Orlando, Fl - Florida, USA: Orlando Magic brothers Franz Wagner (22) and Moe Wagner (21) are pictured during the team s Media Day at the AdevenHealth Training Center on Sept. 29...
News

Mutter der Wagner-Brüder verrät Erfolgsrezept der NBA-Familie

  • 15.01.2026
  • 10:03 Uhr
Wembanyama (r.) durfte wieder einmal jubeln
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 15.01.2026
  • 08:40 Uhr
New York Knicks v Sacramento Kings
News

Ohne Schröder: Kings gewinnen auch gegen Knicks

  • 15.01.2026
  • 07:33 Uhr