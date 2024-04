NBA - Orlando Magic: Franz und Moritz Wagner starten mit Pleite in die Playoffs

3. Oklahoma City Thunder (zuvor Rang 3, Rang 1 im Westen)

Die Thunder sind neben den Celtics das einzige Team, welches sich offensiv und defensiv in den Top 4 der NBA befindet. Gegen die Pelicans geht OKC als klarer Favorit in die Serie und wird sich am Ende auch souverän durchsetzen. Dennoch lautet die große Frage: Welche Rolle spielt die Unerfahrenheit der Thunder in der Postseason? © 2024 Getty Images