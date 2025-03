Die Orlando Magic waren noch im Dezember auf Kurs Richtung Heimvorteil im Osten, mittlerweile sind sie bis auf den neunten Platz zurückgefallen und waren zuletzt das schlechteste Team der Conference. Wie konnte das passieren? Viele Faktoren spielen eine Rolle – das größte Problem jedoch hätte verhindert werden können. Von Ole Ferks Einen besseren Wurf hätten sich die Magic nicht wünschen können. Bei 2 Punkten Rückstand und 4 Sekunden auf der Uhr warfen sie von der gegnerischen Grundlinie ein, der eine Star stellte einen Screen für den anderen, der den Ball fing und mit einem großen Schritt durch die Defense direkt am Korb war. Relativ freier Korbleger, einer der leichtesten Abschlüsse an diesem Abend. Dummerweise sprechen wir aber von den Magic – einem Team, das seit Wochen über die eigenen Füße stolpert und seine einstmals gute Ausgangslage (dieses Team stand mal bei acht Spielen über .500) längst verspielt hat. Franz Wagner vergab den Korbleger, die Magic verloren gegen die Toronto Raptors - ein vermeintliches Tanking Team. Zwei Tage später taten sie es nach einem Dreier von Ja’Kobe Walter 0,5 Sekunden vor Spielende noch einmal, gegen das gleiche Team. Wiederum zwei Tage später verloren sie zuhause gegen die Bulls, nachdem ihr Dunk zum Ausgleich zu spät kam. Mittlerweile sind es fünf Niederlagen in Folge, die letzten drei mit kombiniert 5 Punkten Differenz. Die Magic stecken in einer waschechten Krise. Seit Mitte Januar hat in der NBA nur Utah (5) weniger Siege geholt als die Magic, die 17 ihrer letzten 23 Spiele verloren haben. Die direkte Playoff-Qualifikation, die noch vor nicht allzu langer Zeit als relativ sicher galt, ist in weite Ferne gerückt, 6,5 Spiele fehlen den Magic mittlerweile auf die sechstplatzierten Pistons. Wie konnte etwas eigentlich Gutes so schnell so schlecht werden?

Orlando Magic: Herz und Seele fehlen Verletzungen sind ein wichtiges, omnipräsentes Thema. Zu Beginn der Saison fiel Paolo Banchero aus, wobei sich das zunächst gut wegstecken ließ, weil die Defense sattelfest blieb und Wagner wochenlang auf All-NBA-Level spielte. Dann verletzte sich Wagner - und nicht nur er - und die Magic verloren ihren Weg. Seit dem 23. Januar sind Banchero und Wagner in jedem Spiel gemeinsam gestartet. Wer dafür fehlte, ist Jalen Suggs; im Januar absolvierte der Combo-Guard noch drei Spiele, seither fehlt er. Seit dieser Woche ist auch klar, dass er nach einem arthroskopischen Eingriff in sein Knie in dieser Saison nicht mehr zurückkehren wird.

Ohne Suggs stehen die Magic in dieser Spielzeit bei 9 Siegen und 20 Niederlagen. "Wir vermissen Jalen immens", schrieb Banchero kürzlich in einem Tagebuch-Eintrag bei "Andscape". "Er ist das Herz und die Seele von dem, was wir defensiv tun. Er übt konstant Druck auf den Ball aus. Er fliegt überall über den Court und macht es viel leichter für uns andere, weil wir aus seiner Defense Offense generieren können." Suggs‘ Fehlen macht sich bei den Magic in der Tat bemerkbar – ihre Defense ist noch immer recht gut, aber nicht mehr auf dem Top-5-Level der ersten Saisonmonate. Es wäre gleichzeitig aber zu leicht, alles auf diesen einen Ausfall zu reduzieren. Dafür sind andere Defizite des Teams zu groß, zu offensichtlich – oftmals selbst dann, wenn Suggs mit auf dem Court steht.

Keine playoff-taugliche NBA-Offense Kurzum ist die Offense der Magic nicht playoff-tauglich. Über die Saison haben nur die Washington Wizards, die Charlotte Hornets und die Brooklyn Nets schwächere Offensiv-Ratings als die Magic. Bancheros Mutter Rhonda scheint die Schuld dafür bei Coach Jamahl Mosley zu suchen – bei "X" beschwerte sie sich kürzlich über die vermeintlich fehlende Rollenverteilung, von außen betrachtet wirkt der fehlende Platz jedoch wie das größere Problem.

Die Magic sind das schlechteste Shooting-Team der NBA. Der Liga-Durchschnitt von draußen liegt laut "Cleaning the Glass" bei 36,4% - die Magic treffen als Team 30,9%. JEDER ihrer Spieler liegt unter dem Liga-Durchschnitt, so unglaublich das klingt. Suggs fehlt auch hier; er traf zwar bloß 31,4% in dieser Spielzeit, hielt aber wenigstens munter drauf. Ein Großteil der Rotationsspieler ist am Perimeter zögerlich oder harmlos, was der gegnerischen Defense natürlich in die Karten spielt. Sie kann sich zusammenziehen, um es den Magic-Stars möglichst schwer zu machen, mal einfache Abschlüsse am Korb zu erhalten.

Trade-Deadline: Inaktivität überrascht Für Orlando ist das ein bekanntes Problem, das sich nach Suggs‘ Ausfall nur noch verstärkt hat. Entsprechend schräg erscheint daher nach wie vor, dass die Magic dieses Defizit vor der Trade Deadline in keiner Weise adressiert haben. Obwohl sie es immerhin versucht haben, wie GM Jeff Weltman danach gegenüber "Open Mike" erklärte. "Wir haben versucht, ein paar Deals durchzuführen. Ich will, dass die Fans das wissen. Wir wissen, dass wir Shooting brauchen. Das muss besser werden. Aber wir hatten auch nur sechs Spiele mit unseren drei besten Spielern. Wir hatten nicht das Gefühl, dass es den richtigen Deal gab. Wir hatten das Gefühl, wir werden über den Tisch gezogen. Wir hätten entweder langfristige Assets wie Erstrundenpicks verbrannt oder ein Pflaster auf ein Problem geklebt, und dann ist der Spieler in einem Jahr vielleicht nicht mehr bei uns. Da haben wir uns dagegen entschieden, etwas zu tun." Die Transparenz ist lobenswert, andererseits … so richtig akzeptabel wirkt die Erklärung nicht. In zwölf der letzten 13 Saisons hatten die Magic ein Offensiv-Rating im unteren Drittel, in den letzten sechs Saisons zählten sie immer zu den fünf schlechtesten Shooting-Teams der Liga. Sie haben schon jetzt mehr junge Spieler im Kader, als sie einsetzen können. Wenn so ein Team in so einer Situation keinen Erstrundenpick in Soforthilfe investieren kann, wer ist dann überhaupt dazu in der Lage?

Detroit Pistons als Gegenbeispiel Die Pistons präsentieren aktuell eine interessante Antithese für Orlando. Über die vergangenen Jahre war Detroit Spacing-technisch ähnlich herausgefordert wie die Magic, ehe sie in der 2024er Offseason Geld in die Hand nahmen, um die wurffähigen Routiniers Tobias Harris, Tim Hardaway Jr. und Malik Beasley ins Team zu lotsen.

Diese haben das Shooting-Defizit behoben und einen massiven Entwicklungsschritt für Cade Cunningham ermöglicht; den Ausfall des zweiten jungen Playmakers in Jaden Ivey kompensierte Detroit dann vor der Deadline mit einem Trade für Dennis Schröder. Der vielleicht nur ein "Pflaster" mit auslaufendem Vertrag ist, wie Weltman es ausdrückte – der ihnen aber in der Gegenwart im Rennen um die Playoff-Plätze durchaus weiterhilft. Die Magic sind behutsamer unterwegs. Was langfristig nicht falsch sein muss, ihre derzeitigen Möglichkeiten jedoch einschränkt und das Risiko mit sich bringt, ihre Stars zu frustrieren, die zu oft zu sehr auf sich allein gestellt sind. Bei Banchero, der zuletzt mehr seinen individuellen Rhythmus fand, bestätigt Orlando mit diesem Setup zudem die Tendenz zu schweren Mitteldistanzwürfen, die mit der Zeit eigentlich verringert werden müssen, um aus ihm einen effizienten Scorer zu machen. Bisweilen bleibt ihm nicht viel anderes übrig, wenn die Teamkollegen keine Gefahr ausstrahlen und mindestens zwei Verteidiger zwischen ihm und dem Korb stehen.

Magic: Es muss etwas passieren Eigentlich befindet sich Orlando dennoch weiter in einer luxuriösen Position. Die beiden wichtigsten Spots im Team sind schon besetzt, beziehungsweise die drei, wenn man Suggs mit einbezieht. Der Kader ist gut, die Defense elitär, Flexibilität ist noch immer da, selbst wenn das Team 25/26 aufgrund der neuen Verträge von Suggs und Wagner teurer wird. Alle eigenen Draft-Picks sowie einige Extra-Picks hat Orlando auch noch zur Verfügung. Nun muss das Puzzle vervollständigt werden – das ist die Herausforderung für das Front Office in der kommenden Offseason. Oberste Priorität sollte – wie eigentlich schon in 2024 – ein Guard sein, der On- und Off-Ball funktioniert und verlässlich und gerne Dreier auf den Weg schickt. Jusuf Nurkic empfahl Orlando kurioserweise kürzlich seinen Ex-Mitspieler Anfernee Simons, rund um die Deadline kursierten Gerüchte um Bulls-Guard Coby White, der sich den Magic vergangene Nacht mit 44 Punkten und sieben Dreiern nachdrücklich selbst empfahl. Wer weiß, wen Weltman am Ende aus dem Hut zaubert. Dass etwas passieren muss, hat er wohl in jedem Fall erkannt. "Das CBA erlaubt es dir nicht, einfach Talente zu entwickeln und alle zu behalten. Irgendwann müssen Entscheidungen getroffen werden", sagte der GM zu "The Ringer". "Ich kann sagen, dass die meisten unserer Konkurrenten irgendwann solche [größeren] Trades gemacht haben. Wir nicht. Noch nicht."

Ein Teil der Reise In der Zwischenzeit sind die Magic auf sich gestellt und müssen versuchen, sich wieder zu berappeln. "Wir können einfach nur zusammenhalten, über Fehler sprechen, wenn sie passieren. Wir müssen aber auch realisieren, dass dies einfach Teil der Reise ist", sagte Wagner über die Krise. "Wir sollten unsere Köpfe nicht hängen lassen." Natürlich ist ihm da beizupflichten. Nicht jede Entwicklung verläuft linear, Rückschläge sind bei den allermeisten jungen Teams Teil des Programms, mit den ganzen Verletzungen dieser Spielzeit war mit einem gewissen Kampf wohl so oder so zu rechnen. Dennoch wird man den Eindruck nicht los, dass die Magic in ihrer Entwicklung gut und gerne schon einen Schritt weiter sein könnten. Oder müssten. Wie gesagt: Das größte Problem des aktuellen Teams besteht schon ziemlich lange.