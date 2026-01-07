Ohne die Wagner-Brüder kassieren die Orlando Magic in der NBA erneut eine bittere Niederlage.

Weiterhin ohne die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner hat Orlando Magic in der NBA eine bittere Niederlage kassiert. Bei den Washington Wizards aus dem Tabellenkeller verlor das Team aus dem Bundesstaat Florida in der Nacht zum Mittwoch mit 112:120. Die Wagner-Brüder fehlten weiterhin verletzt.

Europameister Tristan da Silva stand in der Starting Five und legte 13 Punkte auf, doch zum Erfolg reichte dies nicht. Seit nun elf Spielen wechseln sich bei Orlando stets Sieg und Niederlage ab. Mit einer Bilanz von 20:17 liegt die Mannschaft von Trainer Jamahl Mosley knapp außerhalb der direkten Playoff-Ränge auf Platz sieben im Osten.