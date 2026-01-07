- Anzeige -
Basketball

NBA: Orlando Magic kassieren ohne Wagner-Brüder bittere Pleite

  • Aktualisiert: 07.01.2026
  • 07:31 Uhr
  • SID

Ohne die Wagner-Brüder kassieren die Orlando Magic in der NBA erneut eine bittere Niederlage.

Weiterhin ohne die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner hat Orlando Magic in der NBA eine bittere Niederlage kassiert. Bei den Washington Wizards aus dem Tabellenkeller verlor das Team aus dem Bundesstaat Florida in der Nacht zum Mittwoch mit 112:120. Die Wagner-Brüder fehlten weiterhin verletzt.

Europameister Tristan da Silva stand in der Starting Five und legte 13 Punkte auf, doch zum Erfolg reichte dies nicht. Seit nun elf Spielen wechseln sich bei Orlando stets Sieg und Niederlage ab. Mit einer Bilanz von 20:17 liegt die Mannschaft von Trainer Jamahl Mosley knapp außerhalb der direkten Playoff-Ränge auf Platz sieben im Osten.

Wagner-Brüder warten weiter auf Comeback

Franz (Knöchelverstauchung) und Moritz Wagner (Kreuzbandriss) warten weiterhin auf ihr Comeback, das vor Orlandos Gastspiel in Berlin gegen die Memphis Grizzlies am 15. Januar mit Spannung erwartet wird. Vor dem Trip in die Heimatstadt der Wagners trifft ihr Team noch auf die Brooklyn Nets (Donnerstag, 1.30 Uhr), die Philadelphia 76ers (Samstag, 1.00 Uhr) und die New Orleans Pelicans (Sonntag, 21.00 Uhr).

Der Würzburger Maximilian Kleber kam beim 111:103-Sieg der Los Angeles Lakers in New Orleans derweil nicht zum Einsatz. Die Superstars Luka Doncic und LeBron James führten ihre Mannschaft mit je 30 Punkten zum dritten Erfolg nacheinander.

