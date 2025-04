NBA-Playoffs: Dennis Schröder mit Detroit Pistons wieder in Rückstand

Dennis Schröder gerät in den NBA-Playoffs mit den Detroit Pistons wieder in Rückstand.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder ist mit den Detroit Pistons in den NBA-Playoffs erneut ins Hintertreffen geraten. Das Team um dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft unterlag in Spiel drei der Best-of-seven-Serie gegen die New York Knicks zu Hause mit 116:118 und liegt nun mit 1:2 hinten.

Schröders starke 18 Punkte von der Bank reichten den Pistons nicht, bei den Knicks, die bereits Spiel eins der Serie gewonnen hatten, trumpfte das Duo aus Jalen Brunson (30 Zähler) und Karl-Anthony Towns (31 Punkte) auf. In Spiel vier, das am Sonntag (19.00 Uhr MESZ) wieder in Detroit stattfindet, stehen Schröder und Co. nun bereits unter Druck.