Die Details für einen Rekord-Trade in der NBA sind bekannt. Erstmalig waren insgesamt sieben Teams beteiligt.

Ein Trade-Beben geht durch die NBA! Insgesamt sieben Teams sind an einem Mega-Trade beteiligt, nie zuvor war eine so hohe Anzahl an Franchises involviert.

Die Phoenix Suns erhalten Jalen Green, Dillon Brooks, Khaman Maluach, Rasheer Fleming, Koby Brea, Daeqwon Plowden und einen Zweitrunden-Pick.

Die Houston Rockets bekommen Superstar Kevin Durant und Clint Capela, die Brooklyn Nets zwei Zweitrunden-Picks. Alex Toohey und Jahmai Mashack laufen künftig für die Golden State Warriors auf.