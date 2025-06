NBA-Superstar Kevin Durant hat ein neues Team. Der 36-Jährige wird künftig für die Houston Rockets auflaufen. Mega-Trade um Kevin Durant in der NBA! Der 36 Jahre alte Superstar verlässt die Phoenix Suns und wechselt zu den Houston Rockets. Das berichtet "ESPN". Demnach erhalten die Suns als Kompensation für den zweimaligen Finals MVP den Nummer-10-Pick der Rockets in diesem Jahr, fünf Zweitrundenpicks sowie Jalen Green und Dillon Brooks. Montag, 23. Juni, 1:50 Uhr: Indiana Pacers @ Oklahoma City Thunder, Spiel 7 - live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de Durant saß am Sonntag beim Fanatics Fest in New York auf der Bühne, als die Nachricht die Runde machte. "Ich freue mich darauf, Teil der Houston Rockets zu sein", sagte der Superstar im Interview. "Die letzten Wochen waren total verrückt, aber ich bin froh, dass es vorbei ist." Houston habe "eine großartige Saison" hinter sich, so Durant: "Ich liebe ihre Führungsetage. Ich hatte das Gefühl, eine gute Ergänzung zu sein."

Es ist das Ende einer monatelangen Trade-Saga. Die Zeichen standen früh auf Trennung zwischen den Suns und Durant, zuletzt wurden noch fünf Teams als mögliche Kandidaten genannt. Neben den Rockets waren das die San Antonio Spurs, Miami Heat, Minnesota Timberwolves und New York Knicks.

Enttäuschende Saison für Durant bei den Suns Schon im Februar rund um die Trade Deadline schien ein Abschied des Forwards wahrscheinlich, allerdings lehnte er eine Rückkehr zu den Golden State Warriors, mit denen er zweimal Meister geworden war, ab. Die Warriors holten stattdessen Jimmy Butler. Milliarden-Summe! Verkauf der Lakers bahnt sich an Durant hatte seit Februar 2023 für Phoenix gespielt, als er im Rahmen eines Blockbuster-Trades von den Brooklyn Nets nach Arizona transferiert wurde. In den anschließenden Playoffs ging es für Durant und die Suns bis in Runde zwei, wo gegen die Denver Nuggets Endstation war. Auch 2024 gelang den Suns der Einzug in die Playoffs, das Aus folgte aber bereits in der ersten Runde gegen die Minnesota Timberwolves. In diesem Jahr enttäuschte Phoenix jedoch komplett und holte gerade einmal 36 Siege in der Regular Season. Trainer Mike Budenholzer musste in der Folge gehen.

