NBA - San Antonio Spurs: Sorge um Head Coach Popovich - Assistent übernimmt dauerhaft

Die San Antonio Spurs sorgen sich aktuell um Cheftrainer Gregg Popovich, weshalb der Assistenztrainer dauerhaft übernimmt.

Der Assistenztrainer der San Antonio Spurs, Mitch Johnson, wird voraussichtlich auf unbestimmte Zeit als Interims-Head-Coach agieren, das berichtet "ESPN". Der eigentliche Cheftrainer Gregg Popovich hat aktuell mit "gesundheitlichen Problemen" zu kämpfen.

Akut wurde die Situation vor dem 113:103-Sieg gegen die Minnesota Timberwolves am vergangenen Samstag, als der 75-Jährige wegen einer nicht näher bezeichneten Krankheit nicht auf der Trainerbank der NBA-Franchise saß.

"Mitch hat einen tollen Job gemacht. In dieser Liga passieren ständig Dinge, und genau wie bei den Spielern ist auch bei den Coaches dann der nächste Mann dran. Also ein großes Lob an Mitch", adelte Point Guard Chris Paul den Assistenztrainer nach dem Spiel.