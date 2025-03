NBA: Schröder feiert Sieg gegen Ex-Team - 76ers sorgen gegen Warriors für Aufsehen

Dennis Schröderr schlägt mit den Pistons sein Ex-Team aus Brooklyn, die Sixers sorgen derweil gegen die Warriors für Aufsehen.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Detroit Pistons in der NBA schnell wieder in die Spur gefunden. Gegen Schröders Ex-Team Brooklyn Nets gewannen die Pistons 115:94, am Vortag war durch eine Niederlage gegen die Denver Nuggets die Erfolgsserie nach zuvor acht Siegen gerissen.

Mit den Nets war der 31-Jährige in die NBA-Saison gestartet. Beim Wiedersehen kam Schröder in 18 Minuten Spielzeit auf sieben Punkte, zwei Rebounds und fünf Assists. Die Pistons starteten gut in die Partie, mussten nach einem offensiv schwachen dritten Viertel aber noch einmal Gas geben. Als Sechster in der Eastern Conference liegt Detroit voll auf Playoff-Kurs.

Für Aufsehen sorgten zudem die Philadelphia 76ers mit ihrem 126:119-Sieg gegen die Golden State Warriors. Ohne den verletzten Superstar Joel Embiid, der in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen wird, beendete Philadelphia damit seine Negativserie nach zuvor neun Pleiten in Folge, Quentin Grimes glänzte mit seinem Karrierebestwert von 44 Punkten.