Ein körperlicher Angriff auf einen Medienvertreter kommt Basketballstar Joel Embiid von den Philadelphia 76ers teuer zu stehen.

Die Profiliga NBA hat den 30-Jährigen für drei Spiele gesperrt, das gab Vizepräsident Joe Dumars am Dienstag bekannt. Embiid kostet die Strafe auch eine Stange Geld.

"Gegenseitiger Respekt ist für die Beziehung zwischen Spielern und Medien in der NBA von größter Bedeutung", sagte Dumars: "Wir verstehen zwar, dass Joel sich durch die persönliche Art der ursprünglichen Version der Kolumne des Reporters beleidigt fühlte, aber die Interaktionen müssen auf beiden Seiten professionell bleiben und dürfen niemals handgreiflich werden."

Nach Angaben der Liga schubste Embiid den Journalisten nach dem Spiel gegen die Memphis Grizzlies (107:124) in der Kabine. Dieser hatte kritisch über den MVP aus dem Jahr 2023 berichtet. Nach dem Vorfall nahm die NBA Ermittlungen gegen den Olympiasieger von Paris auf.

ranNBA: Die nächsten TV-Spiele im Free-TV

Sonntag, 10. November, 1:25 Uhr: Chicago Bulls at Atlanta Hawks live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.deund in der ran-App

Sonntag, 10. November, 21:10 Uhr: Boston Celtics at Milwaukee Bucks live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Die Sperre greift, sobald der derzeit verletzte Embiid wieder einsatzfähig ist. Für die drei verpassten Spiele erhält der 30-Jährige kein Gehalt und verliert laut ESPN mehr als eine Million Dollar.