Wird es bald zwei neue Teams in der NBA geben? Bereits in der kommenden Woche könnte die Entscheidung darüber fallen.

Das Thema Expansion wird in der NBA immer heißer.

Nach "ESPN"-Informationen soll das Board of Governors schon in der kommenden Woche erstmals darüber abstimmen, ob die nordamerikanische Basketball-Profiliga um Teams aus Seattle und Las Vegas erweitert werden kann. Die 31. und 32. Franchise würden demnach zur Saison 2028/29 einsteigen.

Sollten mindestens 23 von 30 Franchises für die Aufnahme stimmen, könnte ein Bieterverfahren für Interessenten beginnen. Später im Jahr müsste dann endgültig in der Sache entschieden werden, erneut ist ein Minimum von 23 Ja-Stimmen nötig. Ein Selbstläufer ist das allerdings nicht: Bei einer Erweiterung müssten alle Erlöse durch 32 und nicht durch 30 geteilt werden.

Damit die Franchises sich in die Liga einkaufen können, dürften Summen zwischen sieben und zehn Milliarden Dollar zu zahlen sein. Beide Städte würden zu den größten Märkten innerhalb der USA zählen.

Mitte Dezember hatte NBA-Boss Adam Silver bereits angekündigt, dass 2026 über eine mögliche Expansion abgestimmt werden solle. "Es ist kein Geheimnis, dass wir den Markt in Las Vegas im Blick haben. Wir schauen uns Seattle an. Auch andere Märkte haben wir uns angesehen", sagte der Commissioner damals.