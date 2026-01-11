Die NBA verhängt eine Drei-Spiele-Sperre gegen Dennis Schröder. Der deutsche Welt- und Europameister soll versucht haben, Luka Doncic zu schlagen.

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder ist von der NBA "wegen einer Konfrontation und einem Schlagversuch" für drei Spiele gesperrt worden. Das teilte die nordamerikanische Profiliga am Samstag (Ortszeit) mit.

Der Vorfall ereignete sich am bereits am 28. Dezember "etwa 40 Minuten" nach der 101:125-Niederlage von Schröders Sacramento Kings gegen sein Ex-Team Los Angeles Lakers. Laut übereinstimmenden US-Medienberichten soll es sich bei dem konfrontierten Spieler um Lakers-Superstar Luka Doncic gehandelt haben.

Schröder und Doncic hatten schon im Spiel mehrfach Trashtalk betrieben.

Laut "ESPN" verspottete Doncic den deutschen Welt- und Europameister während einer Auszeit und sagte ihm, er "hätte den Vertrag unterschreiben sollen" - in Anspielung auf die vierjährige Vertragsverlängerung über 82 Millionen Dollar, die Schröder vor einigen Jahren von den Lakers abgelehnt haben soll.