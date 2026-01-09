Aufgrund von Feuchtigkeit im United Center in Chicago musste die Partie der Chicago Bulls gegen die Miami Heat kurzfritig abgesagt werden.

Das Heimspiel der Chicago Bulls gegen Miami Heat ist am Donnerstagabend in der NBA kurzfristig abgesagt worden. Grund für die Verschiebung war Feuchtigkeit auf dem Spielfeld im United Center, die den Court unbespielbar machte.

Die Partie sollte ursprünglich um 2:00 Uhr deutscher Zeit beginnen, der Tip-off wurde zunächst verzögert, ehe die Liga die Begegnung offiziell absetzte.

Ein neuer Termin steht noch nicht fest. "Das Spiel im United Center wurde aufgrund von Feuchtigkeit auf dem Boden, die den Court unbespielbar macht, verschoben", teilte die NBA in einer Stellungnahme mit.

Die Halle ist auch Heimstätte des Eishockeyteams Chicago Blackhawks, das am Mittwoch dort spielte und am Freitag erneut antritt.