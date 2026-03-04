NBA: Cleveland Cavaliers gewinnen Top-Spiel gegen Detroit Pistons dank starkem Dennis Schröder

Die Cleveland Cavaliers haben das Spitzenspiel im Osten der NBA für sich entschieden. Gegen die Detroit Pistons siegten die Cavs auch dank Dennis Schröder. Orlando Magic kann auch wieder gewinnen.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers einen bemerkenswerten Erfolg in der NBA gefeiert.

Im Spitzenspiel der Eastern Conference besiegten die Cavs den Meisterschaftsmitfavoriten Detroit Pistons in der Nacht zum Mittwoch mit 113:109. Schröder kam von der Bank auf 15 Punkte, fünf Rebounds und fünf Assists.

Für Cleveland war es der zweite Erfolg in Serie. Bester Werfer für die Cavaliers war in Abwesenheit des verletzten Stars Donovan Mitchell Jaylon Tyson mit 22 Zählern. Für Detroit legte Jalen Duren 24 Punkte auf, Superstar Cade Cunningham erwischte mit zehn Punkten einen durchwachsenen Abend.

Trotzdem führt Detroit die Tabelle im Osten weiter klar an, die Cavs sind als Vierter voll auf Playoff-Kurs.