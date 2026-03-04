Starke Stats von Schröder
NBA: Cleveland Cavaliers gewinnen Top-Spiel gegen Detroit Pistons dank starkem Dennis Schröder
- Aktualisiert: 04.03.2026
- 06:33 Uhr
- SID
Die Cleveland Cavaliers haben das Spitzenspiel im Osten der NBA für sich entschieden. Gegen die Detroit Pistons siegten die Cavs auch dank Dennis Schröder. Orlando Magic kann auch wieder gewinnen.
Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers einen bemerkenswerten Erfolg in der NBA gefeiert.
Im Spitzenspiel der Eastern Conference besiegten die Cavs den Meisterschaftsmitfavoriten Detroit Pistons in der Nacht zum Mittwoch mit 113:109. Schröder kam von der Bank auf 15 Punkte, fünf Rebounds und fünf Assists.
Für Cleveland war es der zweite Erfolg in Serie. Bester Werfer für die Cavaliers war in Abwesenheit des verletzten Stars Donovan Mitchell Jaylon Tyson mit 22 Zählern. Für Detroit legte Jalen Duren 24 Punkte auf, Superstar Cade Cunningham erwischte mit zehn Punkten einen durchwachsenen Abend.
Trotzdem führt Detroit die Tabelle im Osten weiter klar an, die Cavs sind als Vierter voll auf Playoff-Kurs.
NBA: Orlando liefert wieder, OKC voll auf Kurs
Moritz Wagner und Tristan da Silva fanden mit Orlando Magic derweil zurück in die Erfolgsspur. Nach zwei Pleiten nacheinander gab es gegen die Washington Wizards einen 126:109-Sieg.
Da Silva steuerte als Starter acht Punkte und neun Rebounds bei, Wagner kam von der Bank auf zehn Zähler. Sein Bruder Franz fehlte weiterhin wegen einer Knöchelverstauchung. Als Siebter im Osten liegt Orlando auf Tuchfühlung zu den direkten Playoff-Rängen.
Ohne Isaiah Hartenstein und MVP Shai Gilgeous-Alexander, die beide nach Verletzungen geschont wurden, gewann Meister Oklahoma City Thunder bei den Chicago Bulls mit 116:108, es war der dritte Sieg in Folge. OKC führt die Western Conference deutlich an.