NBA: Wagner-Brüder glänzen - Schröder blass gegen Ex-Team

Die Basketball-Weltmeister Moritz und Franz Wagner haben Orlando Magic zu einem wichtigen Sieg im Kampf um die Play-offs der NBA (jeden Samstag und Sonntag live auf ProSieben MAXX und ran.de) geführt. Dennis Schröder kassierte eine bittere Niederlage gegen die

Orlando Magic @ Cleveland Cavaliers 116:109

Moritz Wagner war beim 116:109 gegen die Cleveland Cavaliers mit 22 Punkten Topscorer seines Teams, dazu sammelte er von der Bank kommend sieben Rebounds - ebenfalls Bestwert. Bruder Franz war mit 14 Zählern zweitbester Schütze der Magic, die vier Siege in den vergangenen fünf Partien holten.

Orlando bleibt damit in der Eastern Conference weiter in Schlagdistanz zu Rang sechs, der eine direkte Play-off-Teilnahme garantiert. "Die richtigen Mannschaften fangen jetzt an zu spielen", sagte Moritz Wagner, "Als junges Team, das noch nicht in den Playoffs war, müssen wir das annehmen und dorthin gehen."