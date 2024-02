Milwaukee Bucks als Contender am Scheideweg – Die Gründe für das Stottern

Anzeige Zu Beginn dieser Saison galten die Milwaukee Bucks als einer der größten Titelfavoriten. Zu behaupten, bisher sei nicht alles nach Plan verlaufen, wäre eine Untertreibung sondergleichen. Weder ein hochkarätiges All-NBA-Duo, noch ein spektakulärer Trainerwechsel haben bisher Früchte abgeworfen. Langsam rennt Giannis und Co. die Zeit davon. Von Seb Dumitru Doc Rivers war außer sich! Nur drei Tage nach einem überzeugenden Sieg gegen den aktuellen Champion Denver Nuggets, bei dem die Milwaukee Bucks zum ersten Mal seit Langem wie eine ernstzunehmende Spitzenmannschaft auftraten, blamierte sich seine Mannschaft im letzten Auftritt vor der All-Star Pause ausgerechnet in Memphis – bei einem der schlechtesten Teams der Saison. Die Grizzlies mussten ohne acht ihrer besten Spieler antreten – und malochten sich dennoch zum 113:110 Sieg. Dabei offenbarten sie Milwaukees zahlreiche Baustellen nach absolvierten zwei Dritteln der Saison. "Man hat gesehen, wo wir stehen", sagte Rivers nach der Blamage. "Beim ersten Spielzug nach der Pause zocken wir zum 50. Mal in der Ecke und fangen uns einen Dreier. Auf der Gegenseite vergessen gleich zwei Typen, welches Set wir laufen. Dann verwerfen wir, und niemand sprintet zurück. Das sagt alles aus, über unseren Zustand, wo unser Kopf war. Ein paar meiner Spieler waren hier, und ein paar andere schon im Urlaub." Es war nicht nur die Niederlage an sich – Milwaukees siebte in den vergangenen zehn Partien – die schmerzhaft deutlich machte, wie weit der Klub aus Winsconsin von den eigenen, hohen Ambitionen entfernt ist.

Die Art und Weise, wie sich die Bucks in vielerlei Hinsicht selbst sabotierten, warf erneut die alles entscheidende Frage auf: Ist diese Truppe gut genug, um in den verbleibenden zwei Monaten regulärer Saison noch die Kurve zu kriegen, oder sind die Problemzonen zu vielfältig und tiefsitzend, um den Anschluss an die echten Top-Teams wiederherzustellen?

Milwaukee Bucks: (Zu) Viele Baustellen Der letzte Titelgewinn der Bucks ist weniger als drei Jahre her. Wie kann es also sein, dass die Franchise mit den meisten Siegen ligaweit in den vergangenen sechs Jahren urplötzlich mit riesigen Problemen zu tun hat und zu den größten Enttäuschungen in der laufenden Saison zählt? Die kurzen Antworten lauten: Neues Personal. Drei Head Coaches innerhalb von neun Monaten. Neue Systeme und Anforderungen samt Anpassungsproblemen. Dazu die vermutlich höchsten Erwartungen in der eigenen Franchise seit dem "Reset" vor gut zehn Jahren. Der Druck ist spürbar, die Nerven angespannter denn je. Vor allem defensiv haben die Bucks in Relation zur jüngsten Vergangenheit am meisten eingebüßt. Unter Mike Budenholzer (der vergangenen Mai nach der peinlichen Erstrundenniederlage gegen Miami entlassen wurde), stellte das Team drei Mal in fünf Jahren eine Top-5 Defensive. Vor dieser Saison verließen Jrue Holiday, Jevon Carter, Grayson Allen und Joe Ingles das Team, während Adrian Griffin – ein Rookie Head Coach – an der Seitenlinie übernahm. Griffin verstand es nie, seine Systeme an sein Personal anzupassen. Die Bucks rutschten defensiv bis auf Platz 22 ab, ehe die Führungsetage die Reißleine zog und Griffin Ende Januar vor die Tür setzte – trotz 30-13 Bilanz, der damals zweitbesten Siegquote in der NBA. Damian Lillard war die hochgepriesene Blockbuster-Akquisition im September. Einer der besten Scorer und Shooter der Liga-Historie an der Seite des zweimaligen MVPs Giannis Antetokounmpo versprach, ein Offensivfeuerwerk abzuliefern. Und wenngleich der Angriff der Bucks dank überragender individueller Fähigkeiten der beiden All-NBA-Kaliber effizienter und gefährlicher funktionierte denn je, hinkten Zusammenspiel und Kongenialität des Duos auch nach Monaten den Erwartungen und Hoffnungen noch immer hinterher. Lillard musste sich nicht nur an eine neue Rolle gewöhnen, sondern hat auch privat mit Problemen zu kämpfen. Die ineffizienteste Saison seit zehn Jahren unterstreicht die Anpassungsschwierigkeiten des achtfachen All-Stars, der es in Portland stets gewohnt war, die erste Option im Angriff zu sein.

Doc Rivers: Lösung oder Tropfen auf den heißen Stein? Seit Doc Rivers Ende Januar als Griffins hochkarätiger Nachfolger vorgestellt wurde, ist viel passiert. Rivers und sein Stab haben knapp 70 Prozent aller Trainingseinheiten und Besprechungen mit Abwehrarbeit gefüllt und versuchen die Abläufe für die eigenen Spieler zu vereinfachen. Zusätzlich soll im Angriff vermehrt auf Antetokounmpo und Lillard gesetzt werden. "Er nimmt uns in die Bringschuld", sagt Lillard. "Im Training und in Meetings. Wenn wir Film schauen, erwähnt er alles, was nicht passt: unsere Kommunikation, unsere Physis, unser Zusammenhalt als Gruppe. Wir sind dabei, unsere Identität neu zu entdecken."

Für Rivers selbst sind die Bucks die dritte Franchise in fünf Jahren. Der Titelgewinn mit den Boston Celtics liegt jetzt schon 16 Jahre zurück. Die "Coach of the Year" Trophäe aus seiner ersten Saison als Chefcoach bei den Orlando Magic ist nach 24 Jahre schon leicht angestaubt. Zyniker behaupten, dass es niemand besser verstanden hat, seine frühen, zerstreuten Erfolge in anhaltenden Marktwert und Eigenkapital umzuwandeln. Kritiker weisen auf Rivers' drei gigantische Playoff-Implosionen hin, bei denen seine Teams jeweils eine 3-1 Führung noch aus der Hand gaben. Allerdings hat der erfahrene und respektierte Übungsleiter auch einige Argumente auf seiner Seite: Nur sieben Head Coaches in der Geschichte der NBA haben mehr Spiele in der regulären Saison eingefahren (1099), nur drei häufiger in den Playoffs gewonnen als der 62-Jährige (Gregg Popovich, Pat Riley und Phil Jackson). Trotzdem verlief der Start in Milwaukee sehr holprig. Milwaukee hat sieben der zehn Partien unter Rivers verloren. Der Rückstand auf die Celtics an der Tabellenspitze der Eastern Conference ist auf fast uneinholbare 8,5 Siege angeschwollen. Zwar funktioniert die Defensive nun besser, auch weil Brook Lopez endlich wieder "Drop" spielt, anstatt am Perimeter Guards hinterher zu jagen, und Giannis vermehrt in "Free Safety" Manier von der Weakside Löcher stopfen kann. Dafür ist die Offense unter dem neuen Trainer die sechstschlechteste ligaweit. Es zeigt sich, dass es ist so gut wie unmöglich ist, mitten in der Saison ein neues System zu installieren. Trainingszeit ist im vollgepackten NBA-Terminkalender ohnehin Mangelware - erst recht, wenn ein Team fast unentwegt auf Achse ist, wie Milwaukee im Februar. "Ich habe den Job seit drei Wochen, aber war insgesamt nur vier Tage in Milwaukee", reflektierte Rivers während des All-Star Spiels, das er als Eastern Conference Coach gewann. "Es war schwer bisher, vermutlich schwerer als ich es mir vorgestellt hatte."

Anzeige Milwaukee Bucks: All-Star Pause, Reflektion, Reset "Es wäre so oder so schwierig gewesen, aber den Job direkt vor dem schwersten Auswärtstrip der Saison anzunehmen, war nicht die schlaueste Entscheidung", gestand Rivers ein. "Ich hätte gerne bis zur All-Star Pause gewartet. Der Klub war aber fest entschlossen, etwas zu verändern, vor allem defensiv. Also machten wir Nägel mit Köpfen." In den vergangenen Tagen konnte Rivers während der All-Star Pause zumindest mit seinen beiden Superstars interagieren. Lillard dominierte, gewann den Dreier-Wettbewerb und räumte die MVP-Trophäe ab, während der Osten das All-Star-Game gewann. Vielleicht war das die Initialzündung, um in den verbleibenden knapp 26 Partien durchzustarten. In der Theorie nämlich, sind die Aussichten durchaus rosig.

