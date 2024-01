NBA: 76ers-Star Joel Embiid neunter Spieler mit mindestens 70 Punkten

Am nächsten an Chamberlain heran kommt Bryant (81 Punkte am 22. Januar 2006). Der von vielen als größter Basketballer der Geschichte gehandelte Michael Jordan verpasste die Aufnahme in den den elitären Kreis indes haarscharf (Karrierebestwert: 69 Punkte).

NBA: Alle Ergebnisse aus der Nacht

Boston Celtics at Dallas Mavericks 119:110

Chicago Bulls at Phoenix Suns 113:115

Atlanta Hawks at Sacramento Kings 107:122

Charlotte Hornets at Minnesota Timberwolves 128:125

Memphis Grizzlies at Toronto Raptors 108:100

San Antonio Spurs at Philadelphia 76ers 123:133

Cleveland Cavaliers at Orlando Magic 126:99

Milwaukee Bucks at Detroit Pistons 122:113