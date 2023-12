Anzeige

Beim 139:122 seiner New York Knicks über die Phoenix Suns war Jalen Brunson nicht zu stoppen. Der Point Guard zeigte eine historische Leistung und stellte mehrere NBA-Rekorde auf bzw. ein.

Den 139:122-Sieg über die Phoenix Suns haben die New York Knicks vor allem Jalen Brunson zu verdanken.

Der Teamkollege von Isaiah Hartenstein lieferte eine Show ab und stellte mehrere Bestwerte der NBA (Pistons at Bucks am Samstag ab 23:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de) auf bzw. ein.

So war der Point Guard erst der dritte Spieler in der NBA-Historie, der alle neun Dreier-Versuche in einer Partie verwandelte. Zuvor gelang dies lediglich Latrell Spewell und Ben Gordon, Letzterem sogar zwei Mal.

Seine 50 Punkte sind zudem ein persönlicher Karrierebestwert, die bisherige Marke für Brunson lag bei 48 Zählern.

Zudem ist der 27-Jährige der erste Spieler, der bei mindestens acht Dreier-Versuchen eine Trefferquote von 100 Prozent erreichte und zudem 50 oder mehr Punkte erzielte.

Doch damit nicht genug. Vor Brunson schaffte es kein Akteur, in der zweiten Hälfte mindestens 30 Punkte zu erzielen und dabei ohne einen einzigen (!) Fehlwurf zu bleiben. Der Knicks-Star legte direkt mal 35 Zähler im zweiten Durchgang auf.