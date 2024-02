Philadelphia 76ers: MVP Joel Embiid fällt lange aus

Die Philadelphia 76ers müssen längere Zeit auf MVP Joel Embiid verzichten. Der 29-jährige All-Star-Center wird sich in den kommenden Tagen einer Meniskusoperation am linken Knie unterziehen. Das gab das Team am Sonntagabend bekannt.

Immer wieder Knieprobleme bei Embiid

Bereits in der Vergangenheit hatte der Star der 76ers mit Knieverletzungen zu kämpfen. So verpasste er in der Saison 2016/17 wegen einer Meniskus-OP 37 Spiele, in den Playoffs 2021 fiel er ebenfalls wegen einer Meniskusverletzung aus.

Besonders bitter für Philadelphia: In 14 Spielen ohne Embiid kassierte das Team bereits zehn Niederlagen. Mit dem Center haben die Sixers dagegen eine beeindruckende Bilanz von 26 Siegen bei nur acht Niederlagen.