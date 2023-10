Victor Wembanyama bei Debüt lange blass - Dennis Schröder führt Raptors zum Auftaktsieg

Daniel Theis, vierter deutscher Weltmeister in der NBA, kam beim 143:120-Erfolg seiner Indiana Pacers gegen die Washington Wizards hingegen nicht zum Einsatz.

Auch Franz Wagner gelang beim 116:86 der Orlando Magic gegen die Houston Rockets mit 19 Zählern eine gute Leistung. Bruder Moritz steuerte in 15 Minuten von der Bank zwei Punkte und vier Rebounds für die Magic bei.

Nationalmannschafts-Kapitän Schröder drückte dem Spiel der Raptors auf Anhieb seinen Stempel auf. In den 33 Minuten auf dem Feld kam der Braunschweiger neben seinen wertvollen Punkten auf sieben Assists - auch dies der Bestwert seines Teams. Zudem holte Schröder drei Rebounds.

Auftakt-Gala von Dennis Schröder: Der deutsche WM-Held ist erfolgreich in die neue NBA-Saison gestartet. Schröder führte die Toronto Raptors beim Debüt für seinen neuen Klub als Topscorer mit 22 Punkten zu einem 97:94 gegen die Minnesota Timberwolves.

Dennis Schröder hat mit seinen Toronto Raptors seinen Auftakt gewonnen. Victor Wembanyama wurde bei seinem Debüt von Luka Doncic in den Schatten gestellt und ein Celtics-Duo übernimmt den MSG.

Wemby lange blass, Luka mit Triple-Double

Das Debüt von Super-Rookie Victor Wembanyama bei den San Antonio Spurs endete mit einer Niederlage und einer eher durchwachsenen Leistung. Gegen die Dallas Mavericks verloren die Spurs mit 119:126.

"Wemby" erzielte nur sechs Punkte in den ersten drei Vierteln, im letzten Abschnitt legte er dann noch einmal neun Zähler drauf. Am Ende kommt der Franzose auf 15 Punkte, fünf Rebounds und zwei Assists in 23 Spielminuten. Top-Scorer der Spurs war Devin Vassell mit 23 Zählern.