Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

Holen die New York Knicks Zion Williamson in den "Big Apple"? Laut "New York Post" hat sich das Team in dieser Offseason nach der Verfügbarkeit des Power Forwards "erkundigt". Demnach seien die New Orleans Pelicans "nicht voll überzeugt" von ihrem oft verletzten Star. Sollten sich die Pelicans im Laufe der Saison dazu entscheiden, sich vom ehemaligen Nummer-1-Pick zu trennen, wäre New York "eine Option". © 2023 Getty Images