Anzeige
Vor der EM

Basketball - Deutsche Nationalmannschaft: Franz Wagner vermisst seinen Bruder Moritz

  • Aktualisiert: 14.08.2025
  • 07:41 Uhr
  • SID

Vor dem Start der Basketball-EM vermisst Franz Wagner seinen Bruder Moritz bei der deutschen Nationalmannschaft.

Die Situation ist ungewohnt.

Deutschlands Basketball-Star Franz Wagner macht deshalb keinen Hehl daraus, dass er seinen verletzten Bruder Moritz bei der deutschen Nationalmannschaft vermisst.

"Ja, klar fehlt er mir extrem, ich glaube, er wäre super gern dabei gewesen", sagte 23-Jährige am Rande der Vorbereitung auf den Supercup am Freitag und Samstag in München.

"Er ist natürlich eine laute Persönlichkeit und bringt immer einen super positiven Vibe mit. Auch gerade an Tagen, an denen man nicht so richtig Bock hat, ist er extrem wertvoll", sagte Franz Wagner über seinen fünf Jahre älteren Bruder, mit dem er 2023 den WM-Titel gewann, der wegen der andauernden Reha-Phase nach einem Kreuzbandriss aber auch die in zwei Wochen beginnende Basketball-EM verpassen wird.

Anzeige
Anzeige

Wagner-WG mit ungewohnter Situation

"Ich rede natürlich ganz viel mit ihm und ich weiß, dass er sehr gerne dabei sein würde", sagte Franz Wagner.

Zugleich räumte er ein, dass die Situation ungewohnt für beide sei. "Ja, sehr komisch. Wir mussten uns beide ein bisschen daran gewöhnen oder tun wir noch." Beide Brüder stehen beim NBA-Klub Orlando Magic unter Vertrag und leben in einer WG.

Andererseits, ergänzte Franz Wagner mit einem Lächeln, sei es auch mal "gut, wenn man mal ein bisschen Zeit alleine hat. Es ist uns natürlich auch klar, dass es nicht unser Leben lang so sein wird, wie es die letzten Jahre war

. Klar vermisst man sich, aber es ist ja ganz normal, dass man, wenn man erwachsen wird, auch eigene Wege einschlägt."

Anzeige
Mehr News und Videos
Die Celtics um Jaylen Brown werden verkaufr
News

NBA: Milliarden-Verkauf der Boston Celtics genehmigt

  • 14.08.2025
  • 07:46 Uhr
DBB-Kapitän Dennis Schröder
News

Basketball-EM 2025 live: Übertragung im Free-TV, und Livestream

  • 13.08.2025
  • 18:06 Uhr
Russell Westbrook: bald Teamkollege von Dennis Schröder?
News

Medien: Westbrook vor Wechsel zu Schröder-Klub

  • 13.08.2025
  • 17:10 Uhr
NBA, Basketball Herren, USA Orlando Magic at Memphis Grizzlies Mar 28, 2023; Memphis, Tennessee, USA; Orlando Magic forward Franz Wagner (22) shoots a 3-pointer during the first half against the Me...
News

NBA in Berlin: So kommt man an Tickets für das Deutschland-Game

  • 13.08.2025
  • 15:57 Uhr
Olympische Spiele Paris 2024 Basketball Paris 06.08.2024 Viertelfinale Männer Herren Deutschland (GER) - Griechenland (GRE) Dennis Schröder Schroeder (Deutschland, No.17) Schröder Schroder Jubel Da...
News

Basketball-EM: So kommt ihr noch an Karten

  • 13.08.2025
  • 15:57 Uhr
Fiebich (l.) glänzt in LA
News

20 Punkte: Fiebich verpasst Karrierebestwert nur knapp

  • 13.08.2025
  • 07:31 Uhr
Mohamed Dabone (M.) im Barca-Shirt
News

2,10 m mit 13 Jahren: Barcas Basketballer befördern Dabone

  • 12.08.2025
  • 15:53 Uhr
imago images 1054540221

Westbrook und Co.: Die zehn spannendsten Free Agents

  • Galerie
  • 12.08.2025
  • 15:21 Uhr
Kommt von Tel Aviv nach München: Rokas Jokubaitis
News

Bayern holt litauischen Nationalspieler Jokubaitis

  • 12.08.2025
  • 13:20 Uhr
N&apos;Guessan ist 2,06 m groß
News

Vom College: Braunschweig verpflichtet N'Guessan

  • 11.08.2025
  • 13:29 Uhr