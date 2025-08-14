Basketball - Deutsche Nationalmannschaft: Franz Wagner vermisst seinen Bruder Moritz

Vor dem Start der Basketball-EM vermisst Franz Wagner seinen Bruder Moritz bei der deutschen Nationalmannschaft.

Die Situation ist ungewohnt.

Deutschlands Basketball-Star Franz Wagner macht deshalb keinen Hehl daraus, dass er seinen verletzten Bruder Moritz bei der deutschen Nationalmannschaft vermisst.

"Ja, klar fehlt er mir extrem, ich glaube, er wäre super gern dabei gewesen", sagte 23-Jährige am Rande der Vorbereitung auf den Supercup am Freitag und Samstag in München.

"Er ist natürlich eine laute Persönlichkeit und bringt immer einen super positiven Vibe mit. Auch gerade an Tagen, an denen man nicht so richtig Bock hat, ist er extrem wertvoll", sagte Franz Wagner über seinen fünf Jahre älteren Bruder, mit dem er 2023 den WM-Titel gewann, der wegen der andauernden Reha-Phase nach einem Kreuzbandriss aber auch die in zwei Wochen beginnende Basketball-EM verpassen wird.