Die Basketball-EM der Frauen läuft. ran gibt euch die wichtigsten Informationen zu dem Modus, den Gruppen und den deutschen Gegnern sowie zur Übertragung.

Update, 20. Juni, 20:45 Uhr: DBB-Frauen gegen Spanien hinten

Eine durchwachsene Hälfte aus deutscher Sicht geht mit einem sechs Punkte Rückstand gegen Spanien in die Pause. Das deutsche Team hat immer wieder längere Sequenzen, bei denen ihnen in der Offensive nur wenig gelingt, aber vor allem nach Auszeiten sind sie besonders effektiv. Die Spanierinnen kommen oft in die Mitteldistanz und sind von dort aus treffsicher. Allgemein kommen sie besser zu offenen Abschlüssen. Fiebich und Geiselsöder spielten bisher alle Minuten. Auch sie werden im Verlauf noch eine Pause brauchen und es liegt an Thomaidis, dies zu handeln.