Basketball-EM: Traumstart für DBB-Frauen - Dirk Nowitzki jubelt mit

Erfolgreicher EM-Auftakt, gelungene Geburtstagsshow für Dirk Nowitzki: Deutschlands Basketballerinnen haben vor den Augen ihres Edelfans den gewünschten Start in ihre Heim-EM hingelegt.

Die Mannschaft um Starspielerin Leonie Fiebich (16 Punkte) gewann gegen Schweden nach zwischenzeitlich sehr deutlicher Führung mit 89:76 (44:27) und hat nun beste Chancen auf den Viertelfinaleinzug.

3414 Zuschauer in der ausverkauften Inselpark Arena in Hamburg feierten am Donnerstagabend eine Basketball-Party. Am 47. Geburtstag von Sportikone Nowitzki, der in der ersten Reihe mitjubelte, zeigte das junge deutsche Team über weite Strecken eine richtig starke Vorstellung und machte mit ihrer Unbekümmertheit Lust auf mehr - auch wenn es in der Endphase nach 18-Punkte-Vorsprung zwischenzeitlich noch einmal eng wurde.

Beste deutsche Werferin vor 3414 Zuschauern in der ausverkauften Inselpark Arena in Hamburg war Luisa Geiselsöder mit 20 Punkten. Ziel der deutschen Mannschaft ist trotz des Fehlens von drei Starspielerinnen die erste Medaille seit EM-Bronze 1997.

Weitere Gegner in der Vorrundengruppe D sind am Freitag (20.00 Uhr) Vize-Europameister Spanien und Großbritannien am Sonntag (18.00 Uhr). Der spanische Mitfavorit hatte den britischen Außenseiter zum Auftakt mit 85:70 besiegt. Die beiden erstplatzierten Teams ziehen ins Viertelfinale ein, das wie die gesamte Finalrunde im griechischen Piräus ausgetragen wird.