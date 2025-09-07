Das DBB-Team ist bei der Basketball-EM 2025 auf ein ungewöhnliches Problem gestoßen. Nach dem Umzug von Finnland nach Lettland sind Dennis Schröder und Co. offenbar in einem nicht zufriedenstellenden Hotel untergebracht.

Die deutschen Basketballer stehen im Viertelfinale der EM 2025. Das DBB-Team konnte Portugal mit 85:58 bezwingen, wobei das Ergebnis deutlicher ist als es das Spiel lange war. Schließlich betrug der Vorsprung mit Beginn des letzten Viertels nur einen Punkt.

Ein wenig Optimierungsbedarf ist also vor der heißen Phase der EM durchaus noch vorhanden. Offenbar möchte der DBB dabei auch bei der Unterkunft ansetzen. Laut einem "Sportschau"-Bericht herrscht Unzufriedenheit über das Hotel in Riga, welches das Team nach der Gruppenphase bezogen hatte.

"Das Hotel entspricht nicht den Anforderungen an so ein Turnier. Deshalb würden wir gerne umziehen und haben bei der FIBA einen entsprechenden Antrag gestellt", sagte DBB-Vizepräsident Armin Andres. Informationen der "Sportschau" zufolge wurde der Antrag bereits am Einzugstag gestellt.