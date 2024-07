Olympia-Test gegen USA: Deutsche Basketballer wissen um ihre Chance

Anzeige

Anzeige

Dass dies keine Utopie sein muss, zeigte sich am Samstag. Völlig überraschend zwangen die Südsudanesen James und Co. im vermeintlich einfachsten aller Tests an den Rand einer Pleite, zur Halbzeit hatten die USA gar mit 14 Punkten zurückgelegen.

US-Basketballer um James und Curry nach Olympia-Test gegen Südsudan unzufrieden Erst acht Sekunden vor Schluss sicherte "King James" höchstpersönlich per Korbleger den 101:100-Sieg gegen die Afrikaner. Der Schreck war den millionenschweren Megastars trotz des vierten Erfolgs im vierten Vorbereitungsspiel anzumerken. Olympia 2024 im Livestream auf Joyn sehen Sie hatten den Gegner einfach unterschätzt. "Wir können geschlagen werden, wenn wir nicht unsere Art Basketball spielen. Und unsere Art Basketball ist Defense", sagte Dreier-Experte Stephen Curry, während James um Sachlichkeit bemüht war. "Wir müssen weiterhin einen Schritt nach vorne machen", so der 39-Jährige. Nochmal werden sich die US-Amerikaner einen solch fahrigen Auftritt wohl nicht leisten. Schon gar nicht gegen die Deutschen. Schließlich sind sie, die ein B-Team der USA im Halbfinale der WM im Vorjahr gedemütigt hatten, der Hauptgrund dafür, dass der Rekord-Olympiasieger diesmal mit den "Basketball-Avengers" um James, Curry und Kevin Durant anrückt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Olympia: Bankraub mit DBB-Star? Wagner und Obst sorgen für Lacher