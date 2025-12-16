Nach der Trennung des DFB von Sponsor adidas stattet der Sportartikelhersteller künftig die erfolgreichen deutschen Basketballer aus.

Anfang 2027 zieht das deutsche Fußball-Nationalteam die Trikots von adidas nach mehr als 70 Jahren aus, dafür schlüpfen schon bald die Basketball-Welt- und Europameister hinein.

Der Sportartikelriese wird ab dem nächsten Jahr Ausrüster des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die neuen Partner verkündeten ihre langfristig angelegte Zusammenarbeit am Dienstag. Bislang wird der DBB von der chinesischen Marke Peak Sport ausgestattet.

"Der EM-Titel der Herren-Nationalmannschaft im September hat ganz Deutschland mitgerissen. Genau diese Energie nehmen wir mit in unsere Partnerschaft mit dem DBB. Wir sind unglaublich stolz, jetzt Teil dieses starken Basketball-Moments in Deutschland zu sein und möchten gemeinsam mit dem DBB zeigen, dass Basketball eine Kultur ist, die weit über den Sport hinausgeht", sagte Marina Mogus, Geschäftsführerin von adidas in Zentraleuropa.