NBA: Nikola Jokic erneut überragend - Cooper Flagg historisch

Nikola Jokic spielt weiter wie von einem anderen Stern. Gegen die Houston Rockets gelangen ihm 39 Punkte. Eine Rekordnacht setzte Mavs-Rookie Cooper Flagg.

Ein überragender Nikola Jokic hat die Denver Nuggets in der NBA zum fünften Sieg in Folge geführt. Der serbische Basketballstar erzielte beim packenden 128:125 nach Verlängerung gegen die Houston Rockets ein Triple-Double für den Champion von 2023, der den zweiten Tabellenplatz im Westen festigte.

"Es war ein richtig gutes Spiel für uns. Darauf müssen wir aufbauen", sagte Jokic, der herausragende 39 Punkte, 15 Rebounds und zehn Assists zum Heimsieg beisteuerte. Der türkische Vize-Europameister Alperen Sengün war mit 33 Punkten bester Werfer bei den Rockets.