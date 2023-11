Anzeige

Für NBA-Fans auf der ganzen Welt hat die beste Zeit des Jahres begonnen. Die Basketball-Saison in der besten Liga der Welt ist wieder in vollem Gange. So seid ihr live im TV und Livestream dabei.

Am Sonntagabend kommt es zum nächsten NBA-Duell zwischen den LA Clippers und den Memphis Grizzlies (ab 21 Uhr live in ProSiebenMAXX und im Livestream auf ran.de). Die Clippers hatten zuletzt einen Negativ-Lauf mit drei Pleiten in Folge, in den bisherigen sieben Partien setzte es vier Niederlagen.

Noch viel schlechter lief es bislang bei Clippers-Gegner Memphis. Die Grizzlies starteten mit sechs Niederlagen in Folge in die NBA-Saison 2023. Diese Serie endete durch einen 112:100-Sieg gegen die Portland Trail Blazers.

Allerdings setzte es unter der Woche dann gleich wieder eine Niederlage, dieses Mal mit 102:108 gegen Miami Heat.