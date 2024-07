Anzeige

Trotz der späten Lehrstunde von LeBron James und der Niederlage gegen die USA fahren die deutschen Basketball-Weltmeister mit viel Selbstbewusstsein zu Olympia.

Mit einem dicken Lob von LeBron James höchstpersönlich im Gepäck bestiegen Anführer Dennis Schröder und die deutschen Basketball-Weltmeister den Zug nach Frankreich. Auf der 90 Minuten langen Fahrt in den Spielort Lille kreisten die Gedanken noch um die verlorene Generalprobe gegen die US-Superstars, die trotzdem viel Mut für die große Medaillenjagd gemacht hatte.

"Wir können viel Positives daraus ziehen. Und wir sehen, was man noch verbessern kann", sagte Franz Wagner am ran-Mikrofon nach der so knappen 88:92 (41:48)-Niederlage im finalen Olympia-Test am Montagabend in London - und blickte fünf Tage vor Beginn der Mission Edelmetall auf die Spiele voraus: "Es wird jedes Spiel extrem schwierig. Ich freue mich einfach drauf."

Vor dem Olympia-Auftakt am kommenden Samstag (13:30 Uhr) gegen Japan ist endgültig klar, dass das Team von Bundestrainer Gordon Herbert nicht einmal die größten aller Namen fürchten muss. Im dritten Viertel, als die Deutschen vor den Augen von Dirk Nowitzki teils brillant spielten und mit fünf Zählern führten, schien gar die Überraschung gegen die USA möglich.

Selbst beim "King" hinterließen die Gold-Helden von Manila an diesem Abend gehörig Eindruck. "Wir wurden von einem großartigen deutschen Team getestet - sie waren letztes Jahr Weltmeister, also war es ein guter Test für uns", sagte der zweimalige Olympiasieger James, der gegen die Deutschen mit 20 Punkten überragte und ihnen die Niederlage mit einer Gala im Schlussviertel fast im Alleingang zufügte.