Basketball: Schröder erwartet "Dogfight" gegen Japan

Anzeige

Kapitän Dennis Schröder erwartet zum WM-Auftakt gegen Gastgeber Japan eine harte Aufgabe für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. "Es wird ein 'Dogfight'", sagte der NBA-Profi bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Er verwies besonders auf die vielen einheimischen Zuschauer in der Okinawa Arena, "die Japan anfeuern". "Wir wollen uns 40 Minuten lang messen und den Sieg holen", so Schröder weiter.

Am Freitag (14.10 Uhr MESZ/Magenta Sport) trifft der EM-Dritte des Vorjahres in der schweren Gruppe E auf die Asiaten. Danach warten beim Turnier in Japan, Indonesien und auf den Philippinen Mitfavorit Australien und Geheimtipp Finnland. Nur die besten zwei Teams der Gruppe qualifizieren sich für die Zwischenrunde, die ebenfalls auf Okinawa ausgespielt wird.

An das frühe Gruppen-Aus bei der WM in China 2019 denkt Schröder nicht mehr. "Warum redet jeder von 2019? Letztes Jahr haben wir eine Medaille gewonnen, davon redet keiner. Wir wollen den Ton setzen für das gesamte Turnier. Japan ist ein großartiges Team. Wir sind bereit."