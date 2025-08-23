Anzeige
nba

NBA: Ex-Supersonics-Star Shawn Kemp nach Schießerei zu 30 Tagen Hausarrest verurteilt

  • Aktualisiert: 23.08.2025
  • 11:45 Uhr
  • ran.de

Shawn Kemp, ehemaliger NBA-Star für die Seattle Supersonics, entgeht nach einer Schießerei aus dem Jahr 2023 einer Haftstrafe und kommt mit 30 Tagen Hausarrest davon.

Ex-NBA-Star Shawn Kemp ist wegen einer Schießerei im März 2023 zu 30 Tagen elektronisch überwachten Hausarrests verurteilt worden. Das Urteil fällte ein Gericht im US-Bundesstaat Washington.

Zudem muss der 54-Jährige ein Jahr unter Aufsicht der Strafvollzugsbehörde stehen und 240 Stunden gemeinnütziger Arbeit leisten.

Kemp hatte im Mai ein Schuldbekenntnis wegen Körperverletzung abgelegt. Er schoss in einem Parkhaus am Tacoma Mall auf zwei Männer in einem Auto. Verletzt wurde aber niemand.

Laut Kemp handelte er aus Notwehr: Die beiden Männer sollen zuvor sein Auto, sein Handy sowie Erinnerungsstücke gestohlen haben. Mithilfe einer Ortungs-App spürte Kemp sein gestohlenes Handy zunächst in einem Casino, dann am besagten Einkaufszentrum auf. Dort fielen Schüsse. Ein Mann im Auto habe zuerst geschossen, Kemp habe zurückgefeuert.

Anzeige
Anzeige

NBA: Dirk Nowitzki tanzt mit Nichte auf TikTok!

Anzeige
Anzeige

Marshawn Lynch unterstützt Shawn Kemp

Die Richter sahen mildernde Umstände und verzichteten auf eine Gefängnisstrafe. Ursprünglich hatten die Staatsanwälte neun Monate Haft gefordert.

Nach dem Urteil kündigte Kemp an, sich künftig gegen Waffengewalt, insbesondere unter Jugendlichen, einsetzen zu wollen. "Denkt zweimal nach, bevor ihr wütend werdet", sagte der sechsmalige All-Star.

Shawn Kemp spielte in der NBA unter anderem für die Seattle SuperSonics (1989 bis 1997) und war für seine spektakulären Dunks bekannt. Bei der Urteilsverkündung waren auch sein Pastor sowie NFL-Star Marshawn Lynch anwesend.

Mehr News und Videos
NBA, Basketball Herren, USA Orlando Magic at Memphis Grizzlies Mar 28, 2023; Memphis, Tennessee, USA; Orlando Magic forward Franz Wagner (22) shoots a 3-pointer during the first half against the Me...
News

NBA in Berlin: So kommt man an Tickets für das Deutschland-Game

  • 22.08.2025
  • 15:54 Uhr
Jaylen Brown ist einer der Topstars der NBA
News

Vater von NBA-Star Brown wegen Mordes angeklagt

  • 22.08.2025
  • 07:24 Uhr
Los Angeles Lakers Introduce Luka Doncic, Maxi Kleber & Markieff Morris
News

Kleber verrät kurioses Detail zum Lakers-Trade

  • 21.08.2025
  • 18:38 Uhr
2218835841
News

NBA sorgt für Ärger: Fans kritisieren Zeitplan-Neuerungen

  • 20.08.2025
  • 12:09 Uhr
John Wall hört endgültig auf
News

John Wall beendet NBA-Karriere: "Verlasse den Court"

  • 19.08.2025
  • 18:00 Uhr
Verkauf der Boston Celtics abgeschlossen
News

Celtics endgültig verkauft – Geldregen für die bisherigen Besitzer

  • 19.08.2025
  • 17:55 Uhr
Die Celtics um Jaylen Brown werden verkaufr
News

NBA: Milliarden-Verkauf der Boston Celtics genehmigt

  • 14.08.2025
  • 07:46 Uhr
Russell Westbrook: bald Teamkollege von Dennis Schröder?
News

Medien: Westbrook vor Wechsel zu Schröder-Klub

  • 13.08.2025
  • 17:10 Uhr

NBA: Kurios! Superstar bekommt Dose nicht auf

  • Video
  • 01:05 Min
  • Ab 0
CHICAGO, IL - FEBRUARY 12: Malik Beasley 5 of the Detroit Pistons reacts to a call during the second half against the Chicago Bulls on February 12, 2025 at the United Center in Chicago, Illinois. (...
News

Räumungsbefehl: Erneuter Ärger für NBA-Star

  • 10.08.2025
  • 16:00 Uhr