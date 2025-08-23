nba
NBA: Ex-Supersonics-Star Shawn Kemp nach Schießerei zu 30 Tagen Hausarrest verurteilt
Shawn Kemp, ehemaliger NBA-Star für die Seattle Supersonics, entgeht nach einer Schießerei aus dem Jahr 2023 einer Haftstrafe und kommt mit 30 Tagen Hausarrest davon.
Ex-NBA-Star Shawn Kemp ist wegen einer Schießerei im März 2023 zu 30 Tagen elektronisch überwachten Hausarrests verurteilt worden. Das Urteil fällte ein Gericht im US-Bundesstaat Washington.
Zudem muss der 54-Jährige ein Jahr unter Aufsicht der Strafvollzugsbehörde stehen und 240 Stunden gemeinnütziger Arbeit leisten.
Kemp hatte im Mai ein Schuldbekenntnis wegen Körperverletzung abgelegt. Er schoss in einem Parkhaus am Tacoma Mall auf zwei Männer in einem Auto. Verletzt wurde aber niemand.
Laut Kemp handelte er aus Notwehr: Die beiden Männer sollen zuvor sein Auto, sein Handy sowie Erinnerungsstücke gestohlen haben. Mithilfe einer Ortungs-App spürte Kemp sein gestohlenes Handy zunächst in einem Casino, dann am besagten Einkaufszentrum auf. Dort fielen Schüsse. Ein Mann im Auto habe zuerst geschossen, Kemp habe zurückgefeuert.
Marshawn Lynch unterstützt Shawn Kemp
Die Richter sahen mildernde Umstände und verzichteten auf eine Gefängnisstrafe. Ursprünglich hatten die Staatsanwälte neun Monate Haft gefordert.
Nach dem Urteil kündigte Kemp an, sich künftig gegen Waffengewalt, insbesondere unter Jugendlichen, einsetzen zu wollen. "Denkt zweimal nach, bevor ihr wütend werdet", sagte der sechsmalige All-Star.
Shawn Kemp spielte in der NBA unter anderem für die Seattle SuperSonics (1989 bis 1997) und war für seine spektakulären Dunks bekannt. Bei der Urteilsverkündung waren auch sein Pastor sowie NFL-Star Marshawn Lynch anwesend.