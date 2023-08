Perfekte Ausgangslage: Deutsche Basketballer schlagen Finnland

Drittes Spiel, dritter Sieg, perfekte Ausgangslage: Die deutschen Basketballer um Kapitän Dennis Schröder haben auf Okinawa zum WM-Vorrundenabschluss auch Finnland nach einem holprigen Start geschlagen und gehen mit der Optimalausbeute von sechs Punkten in die Zwischenrunde. Am dritten Vorrundenspieltag der Staffel E wurde der Gruppensieger seiner Favoritenrolle beim 101:75 (47:39) auch ohne Franz Wagner gerecht, der erneut wegen seiner Knöchelverletzung fehlte.

Ab Freitag geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert erneut auf der japanischen Insel mit der zweiten Gruppenhase weiter. Die nächsten Gegner aus der Parallelgruppe F heißen voraussichtlich Slowenien und Georgien, in der neuen Viererstaffel muss für den Einzug ins Viertelfinale mindestens Platz zwei her.

Herberts Auszeit zeigt Wirkung

Die Dreier fielen überhaupt nicht, die Finnen um NBA-Allstar Lauri Markkanen kamen immer besser ins Spiel. Herbert nahm beim Stand von 17:22 (9.) eine erste Auszeit, kritisierte das Rebounding und schlechte Umschalten. Die Worte wirkten, seine Schützlinge steigerten sich in der Verteidigung, das Team fand in den Rhythmus - auch ohne Schröder, der Pausen erhielt. Nach einem 10:0-Lauf hieß es 37:27 (15.).

Der schon gegen Australien so starke Schröder übernahm Ende des zweiten Viertels, obgleich er an der Dreierlinie kalt blieb. Der NBA-Profi von den Toronto Raptors nutzte seine flinken Beine und zog mehrfach erfolgreich zum Korb. 13 Punkte standen beim Gang in die Kabine schon in der Statistik des Point Guards.

Mit "50:50" hatte Herbert am Vortag die Chancen auf die Rückkehr von Franz Wagner beziffert, doch der Berliner von Orlando Magic nahm wie gegen die "Aussies" mit seinem Stützschuh am Fuß auf der Bank Platz und fieberte mit - wie Dirk Nowitzki, die deutsche Basketballlegende saß erneut als Edelfan am Spielfeldrand.