Schwergewichtler Anthony Joshua entkommt einem Crash in Nigeria. Doch nicht jeder Beteiligte überlebt. Schlechte Nachrichten aus der Welt des Boxens. Der britische Schwergewichtler Anthony Joshua wurde in einen schweren Autounfall verwickelt, das bestätigten nigerianische Behörden. Bei dem Unfall sollen laut lokalen Medienberichten zwei Menschen getötet worden sein, der Sportler ist aber nicht darunter. Gegenüber der "BBC" bestätigte die örtliche Polizei, Joshua habe zwar kleinere Verletzungen erlitten, es gehe ihm aber gut. Der Crash ereignete sich demnach am Montagmorgen in der nigerianischen Stadt Makun.

Im Netz kursieren bereits unzählige Fotos und Videos, die den Boxer auf der Rückbank eines beschädigten SUVs zeigen. Auch Bilder der beiden Todesopfer sind zu finden. Zu sehen ist außerdem, wie Passanten Joshua aus dem Wagen holen und in einen anderen Wagen bringen.

Wagen von Joshua kollidierte wohl mit Bus Augenzeugenberichten zufolge soll Joshuas Wagen mit einem stehenden Bus kollidiert sein. In dem SUV sollen sich demnach vier Menschen befunden haben, zwei überlebten den Crash nicht. Promoter Eddie Hearn konnte zunächst keine genaueren Informationen zum Gesundheitszustand des 36-Jährigen geben. "Ich bin gerade im Familienurlaub und habe heute Morgen von diesem Vorfall erfahren”, sagte er auf Nachfrage der "Daily Mail".

