Tyson Fury macht weiter - und will wohl nächsten Mega-Fight

Satte 250 Millionen Pfund an Pay-Per-View-Einnahmen soll der Showdown, auf den die Fans schon seit Jahren warten, wert sein. Die Kämpfer könnten Experten zufolge je 100 Millionen Pfund einsacken.

Warum auch in Rente gehen? Schließlich könnte Fury ein weiteres Mal groß abkassieren. Ein "Battle of Britain" gegen den ebenfalls entthronten Ex-Champion Anthony Joshua ist in England immer noch das größtmögliche Spektakel.

Rücktritte bei Tyson Fury gibt es immer mal wieder. Ausgerechnet nach der zweiten Niederlage in Folge gegen Weltmeister Oleksandr Usyk will der "Gypsy King" von Box-Rente aber nichts wissen.

Tyson Fury will nach der Punkt-Niederlage gegen Weltmeister Oleksandr Usyk nichts von Rücktritt wissen. Statt Ruhestand könnte ein lang gehegter Traum der englischen Fans endlich in Erfüllung gehen.

Das Wichtigste in Kürze

Joshua-Promoter träumt von zwei Kämpfen

AJs Promoter, Eddie Hearn, hat schon Bereitschaft signalisiert. Ihm schweben zwei Kämpfe, in London und der neuen Box-Hochburg Riad (Saudi Arabien) vor.

"Es gibt nur einen Kampf für Tyson Fury und das ist Anthony Joshua. Das ist wahrscheinlich der größte Kampf in der britischen Box-Geschichte. Jeder will diesen Kampf sehen. In Wembley. Es wäre ein riesiges, globales Event."

Auch Furys Promoter, Frank Warren, hält die Idee für "brillant". Fehlt nur noch das grüne Licht von Fury selbst. "Es wird nur passieren, wenn Tyson es will. Das ist ein großes Fragezeichen. Wenn er nicht will, dann soll es nicht sein", so Warren gegenüber der "Sun".