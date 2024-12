Tyson Fury als Santa Claus: Kurioser Weihnachts-Einlauf zu Mariah Carey

Tyson Fury hat sich für seinen Einlauf zum Rückkampf gegen Oleksandr Usyk etwas Besonderes einfallen lassen: Im Weihnachtsmann-Outfit kam er zu einem Klassiker von Mariah Carey zum Ring.

Ungewohnter Auftritt von Tyson Fury! Im rot-weißen Weihnachtsmann-Kostüm und mit Rauschebart betrat der Brite vor dem heiß erwarteten Kampf gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk die Halle im saudi-arabischen Riad.

Doch damit nicht genug: Denn aus den Boxen schallte der Weihnachts-Hit "All I Want for Christmas is you" von Mariah Carey.

Und: Seine Entourage kam in grünen Oberteilen, die Erinnerungen an die im englischsprachigen Raum bekannten Helferlein des Weihnachtsmanns erinnerten.

Im Ring setzte es dann allerdings Hiebe statt Geschenke.