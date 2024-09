Stefan Raab vs. Regina Halmich: Einen vierten Boxkampf wird es wohl nicht geben

Zum dritten Mal standen sich am Samstagabend Stefan Raab und Regina Halmich im Boxring gegenüber. Alle wichtigen Informationen zum Event gibt es hier.

Stefan Raab vs. Regina Halmich heute live: Das Wichtigste in Kürze

Raab vs. Halmich: Wie fit ist Raab?

Warum ist der Raab-Kampf so besonders?

Stefan Raab vs. Regina Halmich im TV und Livestream: Wer überträgt den Kampf live?

+++ Update, 14.09., 23:00 Uhr: Raab verliert Kampf vs. Halmich - und kündigt TV-Comeback an +++

+++ Update, 15.09., 14:39 Uhr: Halmich glaubt nicht an nochmaligen Kampf +++

Am Ende gewann Halmich klar nach Punkten. Doch auch Raab hatte seine Momente. Für Aufsehen sorgte er vor allem nach dem Fight, als er eine neue Show ankündigte.

Regina Halmich hat auch nach ihrem klaren Sieg gegen Raab großen Respekt vor dem 57-Jährigen. "Stefan ist einfach ein zähes Biest, muss man einfach sagen. Der kämpft mit allem, was er hat, mit allen Mitteln, er hat sich auch gut aus der Affäre gezogen", sagte sie bei "Sport1".

+++ Update, 15.09., 14:39 Uhr: Halmich glaubt nicht an nochmaligen Kampf +++

Während er für Halmich nur lobende Worte fand, war der 55-Jährige von Raabs sportlicher Leistung "ein bisschen enttäuscht". Er habe sich mehr erwartet, sagte Schulz: "Er wusste ja bestimmt schon seit einem halben Jahr, dass er in den Ring geht. Von dem Box-Training bin ich sehr enttäuscht."

Axel Schulz äußerte sich nach dem Kampf zu den sportlichen Qualitäten von Stefan Raab. "Die Show war gigantisch. Das kann Stefan. Aber Boxen? Ich habe nichts gesehen. Für so eine Vorbereitung? Die braucht er gar nicht zu machen. Das war echt nicht so gut", kritisiert die Box-Legende den Entertainer.

+++ Update, 14.09., 23:00 Uhr: Raab verliert Kampf vs. Halmich - und kündigt TV-Comeback an +++

Stefan Raab vs. Regina Halmich im TV und Livestream: Wer überträgt den Kampf live?

Die ersten beiden Kämpfe waren riesige Spektakel. Raab galt zu jener Zeit als eine der größten TV-Figuren in Deutschland, er produzierte zahlreiche Shows und galt als Trendsetter im Fernseh-Universum. Halmich wiederum war die bekannteste deutsche Boxerin und jahrelang Weltmeisterin.

Stefan Raab und Regina Halmich stehen sich heute Abend nicht zum ersten Mal gegenüber. Bereits zweimal kam es zum Duell im Boxring, 2001 und 2007. Beide Male gewann Halmich nach Punkten, vor allem der erste Kampf aber blieb in Erinnerung. Damals brach sie Raab die Nase.

Warum ist der Raab-Kampf so besonders?

Raab vs. Halmich: Wie fit ist Raab?

Das ist die große Unbekannte, mit der Raab auch ganz bewusst spielt. Da der gebürtige Kölner seit Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, weiß niemand so genau, in welcher körperlichen Verfassung sich Raab befindet.

Zuletzt inszenierte er sich in Videos auf Instagram als stark übergewichtig, trug dabei aber gut erkennbar einen sogenannten Fatsuit, also einen Fettanzug. Die Antwort über seinen Zustand soll es erst heute Abend bei seinem Auftritt geben.

Klar ist: Raab nimmt den Kampf ernst und hat sich gezielt vorbereitet. Halmich selbst erklärte, sie habe gehört, dass Raab schon seit Monaten intensiv auch mit Boxtrainern trainiert.