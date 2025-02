Darts: Michael van Gerwen stichelt vor Premier-League-Duell gegen Weltmeister Luke Littler

Kurz vor ihrem Duell am ersten Spieltag in der Premier League hat Darts-Superstar Michael van Gerwen den Umgang der PDC mit Weltmeister Luke Littler kritisiert.

von Philipp Schmalz

Der 1. Spieltag der Darts-Premier-League steht an. In Belfast wird es direkt zum Kracher-Duell zwischen Weltmeister Luke Littler und Michael van Gerwen kommen.

Und der Niederländer verlor im Vorlauf der Partie keine Zeit, um die ersten Spitzen in Richtung seines Kontrahenten zu schicken und an die PDC zu appellieren. Der Grund? "The Nuke" war rund 45 Minuten zu spät zu einer Medienrunde erschienen.

Van Gerwen reagierte genervt: "Sie (die PDC, Anm. d. Red.) müssen aufhören, ihn wie ein Baby zu behandeln. Er ist kein Baby mehr, er ist 18 Jahre alt."

Und "MVG" legte nach: "Man muss es auf die harte Tour lernen, es ist ein professioneller Sport, also muss man auch für seine Handlungen verantwortlich sein, so einfach ist das. Wenn er zu einem Interview zu spät kommt, stört mich das nicht wirklich, aber jetzt warten sieben andere Leute auf ihn, das ist nicht wirklich nett", fasste der 35-Jährige zusammen.