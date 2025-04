Der dritte Tag des German Grand Prix in München ist gestartet. Für Martin Schindler endete der Traum vom Turniersieg, Michael van Gerwen brillierte dagegen zum Start direkt.

Martin Schindler ist beim German Darts Grand Prix in München im Achtelfinale ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins verlor gegen den Niederländer Gian van Veen mit 4:6. und musste seine Hoffnungen auf den Turniersieg begraben.

Damit ist beim vierten Turnier der PDC European Tour 2025 kein Deutscher mehr vertreten. Alle anderen hatten sich zuvor bereits verabschiedet.

Ganz anders lief es hingegen bei Michael van Gerwen. Der Topstar spielte ein perfektes Leg und sorgte für Begeisterung beim Publikum in München.

Dem Niederländer gelang am Ostermontag der erste 9-Darter in der Geschichte des Turnieres in München, beim Stand von 3:1 gegen Ryan Searle warf MvG zunächst zwei 180er und checkte dann über Triple-20, Triple-19 und die Doppel-12 aus.

Der 35-Jährige setzte sich am Ende mit 6:1 souverän gegen Searle durch. Im Viertelfinale wartet nun um 19:30 Uhr Ryan Joyce auf die derzeitige Nummer drei der Weltrangliste.