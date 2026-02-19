Darts
Darts-WM ab 2027 bei ProSiebenSat.1! Nächste Weltmeisterschaft bei ran - "Für uns ein Volltreffer"
- Aktualisiert: 19.02.2026
- 14:28 Uhr
- SID/ran.de
Paukenschlag in der deutschen Darts-Landschaft! ProSiebenSat.1 sichert sich die WM-Rechte.
Die Übertragung der Darts Weltmeisterschaft wechselt nach dem nächsten Turnier den Sendeplatz und verlässt "Sport1".
ProSiebenSat.1 hat sich die Rechte der Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen ab 2027 gesichert.
Der Erwerb sei "ein Volltreffer", sagte CCO Henrik Pabst von ProSiebenSat.1 in einer Mitteilung:
"Die Weltmeisterschaft hat sich in den letzten Jahren zu einem Sport-Highlight mit Kult-Faktor entwickelt."
Zuletzt hatte das Medienunternehmen unter anderem die Rechte an den Handball-Weltmeisterschaften bis 2031 erworben und setze nun laut Pabst "einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserer Sport-Strategie".
Die Pay-TV-Rechte werden weiterhin beim Streamingdienst "DAZN" liegen, der eine langfristige Kooperation mit ProSiebenSat.1 einging. Der Sender gab bereits bekannt, die WM bis 2032 zu zeigen und das Angebot für Darts-Übertragungen massiv auszuweiten.
Neben den bisher bereits enthaltenen Turnieren der World Series und der European Tour kommen unter anderem die niedriger dotierten Events der Players Championships, der Challenge Tour, der Development Tour und der Women's Series hinzu.
Darts-WM sorgt regelmäßig für Quotenerfolge
"Sport1" verliert die Rechte für das große Jahreshighlight im Darts nach 23 Jahren. Das kommende Turnier (10. Dezember 2026 bis 3. Januar 2027) wird das vorerst letzte unter Sport1-Regie sein.
Anfang des Jahres hatten zwei Millionen Menschen zum Endspiel zwischen Weltmeister Luke Littler und Gian van Veen (7:1) im Londoner Alexandra Palace eingeschaltet (Marktanteil: neun Prozent). Neben der WM wechseln auch die wichtigen Major-Turniere ab 2027 den TV-Platz.
Die Pressemitteilung von ProSiebenSat.1 im Wortlaut:
ProSiebenSat.1 sichert sich die exklusiven Free-TV-Übertragungsrechte für die PDC World Darts Championship und weitere internationale Top-Turniere ab 2027.
Das Münchner Medienunternehmen hat mit DAZN eine entsprechend umfangreiche und langfristige Kooperation vereinbart. ProSiebenSat.1 zeigt damit jedes Jahr die Darts-Weltmeisterschaft aus dem legendären Londoner "Ally Pally" – live und exklusiv im Free-TV und auf Joyn.
Die PDC World Darts Championship zieht jedes Jahr Millionen Fans vor die Bildschirme und sorgt für eine einmalige Mischung aus sportlicher Spannung, begeisternder Atmosphäre und Entertainment. Das mit DAZN vereinbarte Rechtepaket umfasst neben der Weltmeisterschaft auch die internationalen Major-Events European Championship, World Cup of Darts und World Matchplay sowie den German Darts Grand Prix. ProSiebenSat.1 wird alle Turniere plattformübergreifend auf Joyn und im linearen TV zeigen.
Henrik Pabst, Chief Content Officer von ProSiebenSat.1: "Dieser Rechteerwerb ist für uns ein Volltreffer. Darts begeistert Millionen Menschen. Die Weltmeisterschaft hat sich in den letzten Jahren zu einem Sport-Highlight mit Kult-Faktor entwickelt. Mit den Darts-Übertragungsrechten setzen wir konsequent einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserer Sport-Strategie. Neben den Weltmeisterschaften im Handball, Basketball und Eishockey bieten wir unseren Zuschauern künftig auch die besten Dartsspieler der Welt. Dann fliegen bei uns nicht nur die Bälle, sondern auch die Dartspfeile. Und alles auf weltmeisterlichem Niveau."
Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region und Belgien: "Wir freuen uns sehr, die Erfolgsgeschichte des Darts in der DACH-Region durch eine umfassende, langfristige Vereinbarung zwischen DAZN und der PDC fortzuschreiben, und blicken der Zusammenarbeit mit unserem neuen Broadcast-Partner ProSiebenSat.1 mit großer Vorfreude entgegen. Durch die enge Kooperation und die co-exklusive Verbreitung stellen wir sicher, dass noch mehr Fans die größten Momente des Darts erleben können – über alle relevanten Plattformen hinweg."