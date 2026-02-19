Paukenschlag in der deutschen Darts-Landschaft! ProSiebenSat.1 sichert sich die WM-Rechte.

Die Übertragung der Darts Weltmeisterschaft wechselt nach dem nächsten Turnier den Sendeplatz und verlässt "Sport1".

ProSiebenSat.1 hat sich die Rechte der Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen ab 2027 gesichert.

Der Erwerb sei "ein Volltreffer", sagte CCO Henrik Pabst von ProSiebenSat.1 in einer Mitteilung:

"Die Weltmeisterschaft hat sich in den letzten Jahren zu einem Sport-Highlight mit Kult-Faktor entwickelt."

Zuletzt hatte das Medienunternehmen unter anderem die Rechte an den Handball-Weltmeisterschaften bis 2031 erworben und setze nun laut Pabst "einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserer Sport-Strategie".

Die Pay-TV-Rechte werden weiterhin beim Streamingdienst "DAZN" liegen, der eine langfristige Kooperation mit ProSiebenSat.1 einging. Der Sender gab bereits bekannt, die WM bis 2032 zu zeigen und das Angebot für Darts-Übertragungen massiv auszuweiten.

Neben den bisher bereits enthaltenen Turnieren der World Series und der European Tour kommen unter anderem die niedriger dotierten Events der Players Championships, der Challenge Tour, der Development Tour und der Women's Series hinzu.