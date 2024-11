Welche Profis spielen 2025 um den Premier-League-Titel? Russ Bray spricht sich für Martin Schindler aus und nennt dafür einen interessanten Grund. Allerdings bringt er noch einen anderen Kandidaten ins Spiel.

Die Darts-WM beginnt erst am 15. Dezember, trotzdem wird schon über das Star-Aufgebot in der kommenden Saison der Premier League diskutiert. Zum Teilnehmerkreis würde dann auch Martin Schindler gehören, ginge es nach einer Legende des Sports.

Caller-Ikone Russ Bray verriet im Gespräch mit "Online Darts" seine Favoriten. "Martin Schindler ist eine Möglichkeit, zumal wir ja auch nach Deutschland gehen", argumentierte der 67-Jährige. Es sei seltsam, nach Berlin zu fahren, ohne einen Deutschen auf der Bühne zu haben.

Nach acht Spieltagen in England, Irland, Schottland, Wales und Nordirland wird der neunte am 3. April in der Berliner Uber Arena ausgetragen. Zwei Wochen später treffen die Darts-Profis schließlich in Rotterdam aufeinander. Daher bringt Bray, der seine Karriere nach der vergangenen WM beendet hatte, eine weitere Möglichkeit ins Spiel: "Ich würde auch gerne Gian van Veen sehen, was gut für das niederländische Interesse wäre."