Da war es nur noch einer: Florian Hempel verliert klar gegen Stephen Bunting und lässt Ricardo Pietreczko als letzten Deutschen zurück.

Der deutsche Darts-Höhenflug bei der WM in London scheint in tiefer Ernüchterung zu enden.

Am Donnerstag schied im stimmungsvollen Alexandra Palace auch der Kölner Außenseiter Florian Hempel trotz ordentlicher Leistung aus - wie am Mittwoch bereits zwei andere Spieler eines deutschen Quartetts, das es erstmals bis in die dritte Runde geschafft hatte. Er verlor gegen Stephen Bunting fast chancenlos 0:4.

Hempel, früherer Handball-Torhüter, stürmte um kurz vor 14.00 Uhr zum Brings-Karnevalshit "Kölsche Jung" selbstbewusst auf die Bühne, aber dann ging es schnell zuende. Bunting, BDO-Weltmeister von 2014 und an Nummer 18 gesetzt, spielte die 501 direkt zweimal in nur elf Darts herunter.

Hempel gelang zwar unter dem Jubel der vielen deutschen Fans ein 164er-Finish, dennoch verlor er den ersten Satz. Er war gut, Bunting war besser: Der Engländer warf mit drei Darts im Schnitt mehr als 100 Punkte und öffnete Hempel nur noch einmal eine kleine Tür zurück ins Match. Hempel ließ seine Gelegenheit im vierten Satz aber aus.

In der zweiten Runde hatte Hempel gegen den Belgier Dimitri van den Bergh scheinbar aussichtslos zurückgelegen - und dann ein sensationelles Comeback hingelegt. Vier Deutsche in der dritten Runde bedeuteten einen WM-Rekord, doch am Mittwoch flogen sowohl der letztjährige Halbfinalist Gabriel Clemens als auch Martin Schindler raus.

Letzte deutsche Hoffnung ist damit Ricardo Pietreczko. Der Nürnberger mit dem Spitznamen "Pikachu" hat in der Abendsession (21.45 Uhr/Sport1 und DAZN) allerdings den wohl härtesten aller Gegner vor sich: Der Engländer Luke Humphries gewann drei der letzten vier Major-Turniere und gilt bei der WM als Topfavorit.

Gabriel Clemens dachte am Tag nach seiner Bruchlandung gegen Dave Chisnall (1:4) schon wieder positiv. Bei Instagram präsentierte der "German Giant" seinen 263.000 Followern ein Armband mit dem Schriftzug "Aufgeben ist keine Option", er unterlegte den kurzen Clip mit dem Song "Never Give Up" des australischen Popstars Sia.