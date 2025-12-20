- Anzeige -
- Anzeige -
darts-Wm

Darts-WM 2026: Ricardo Pietreczko spricht sich für Maßnahmen gegen unfaire Fans aus

  • Aktualisiert: 21.12.2025
  • 10:22 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Nach seinem Krimi-Sieg über Dave Chinsall ärgert sich Ricardo Pietreczko über einige Fans im Ally Pally.

Von Tobias Wiltschek

Ricardo Pietreczko hatte gerade ein dramatisches Spiel bei der Darts-WM gewonnen und war in die dritte Runde eingezogen. Doch ungetrübte Freude herrschte beim Deutschen nach dem knappen 3:2-Sieg über Dave Chisnall aus England nicht.

Was ihn ärgerte, war das Verhalten der Fans im Alexandra Palace, die die Spieler auf der Bühne teilweise extrem ausgepfiffen und ausgebuht haben. Dabei verhielten sich die Fans beider Lager unfair - die deutschen und die Engländer.

Pietreczko sprach das Thema auch bei der anschließenden Pressekonferenz an und betonte, dass ihn vor allem die Pfiffe störten. "Das Buhen ist nicht das Problem. Aber das Pfeifen stört doch sehr die Konzentration. Ich denke, jeder Spieler hasst das", sagte "Pikachu".

- Anzeige -
- Anzeige -
RECORD DATE NOT STATED 20th December 2025, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Day Ten; Ricardo Pietreczko is introduced to the crowd for his match agai...

Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn!

Verfolge alle Sessions der Darts-WM im Livestream auf Joyn.

- Anzeige -

Auf die Frage, wie man das verhindern könnte, wirkte der 31-jährige Berliner allerdings auch ratlos. "Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Mehr Security vielleicht?"

- Anzeige -

Pietreczko ermahnt die Fans: "Bitte unterlasst das einfach"

Auch im Interview mit "Sport1" machte Pietreczko seinem Ärger über die unfairen Fans Luft. "Ich hasse es, wenn irgendjemand ausgepfiffen und ausgebuht wird. In dem Fall haben wir es beide abbekommen", sagte er und wandte sich dann noch direkt an die Fans: "Bitte unterlasst das einfach, es ist einfach nicht schön."

Pietreczko ist nicht der erste Darts-Spieler, der das Publikum im Ally Pally kritisiert. Auch der Belgier Mike De Decker hatte sich nach seiner sensationellen Niederlage in der ersten Runde gegen den Kenianer David Munyua kritisch geäußert.

In seiner Instagram-Story schrieb er: "Buhrufe und Pfiffe sollten nicht normal sein oder gefördert werden. Zuerst beschwert man sich, wenn britischen Spielern so etwas in Europa passiert, aber dann macht man genau dasselbe, wenn das Turnier in Großbritannien stattfindet."

Mehr News und Videos
2020/21 PDC William Hill World Darts Championship - Day Five
News

Darts-Star Hopp: "Wusste, dass ich zurückkommen werde"

  • 21.12.2025
  • 10:56 Uhr
2nd January 2024, Alexandra Palace, London, England; 2023 24 PDC Paddy Power World Darts Championships Day 15, Semi Finals; Luke Littler celebrates throwing a 180 set during his match against Rob C...
News

Luke Littler: Das ist das Darts-Wunderkind

  • 21.12.2025
  • 10:52 Uhr
Darts WM Lexikon
News

Darts ABC: Die wichtigsten Begriffe im Dartsport

  • 21.12.2025
  • 10:45 Uhr
2252249679
News

Darts-WM 2026 heute live: Beginn der 2. Runde

  • 21.12.2025
  • 10:41 Uhr
2025/26 Paddy Power World Darts Championship - Day Four
News

Kritik an Taylor: "Wohl der größte Idiot, der je Darts gespielt hat"

  • 21.12.2025
  • 10:34 Uhr
Erneut früh raus: Michael Smith
News

Darts-WM: Ex-Weltmeister Smith erneut früh raus

  • 20.12.2025
  • 22:47 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 20th December 2025, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Day Ten; Ricardo Pietreczko is introduced to the crowd for his match agai...
News

Darts-Sensation: Pietreczko gewinnt Nervenkrimi gegen Chisnall

  • 20.12.2025
  • 17:51 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 11th December 2025, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Day One; Luke Littler during his match against Darius Labanauskas PUBLICA...
News

Niederlage für Littler bei Sportler-Wahl

  • 20.12.2025
  • 16:21 Uhr
Michael van Gerwen und Peter Wright schütteln sich die Hand
News

MvG attackiert Wright: "Kann nicht mal eine Tombola gewinnen"

  • 20.12.2025
  • 12:58 Uhr
Pietreczko SEO
News

Ricardo "Pikachu" Pietreczko: Spitzname, Preisgeld, Weg zum Profi

  • 20.12.2025
  • 12:04 Uhr