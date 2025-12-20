darts-wm
Darts WM 2026 - Vincent van der Voort kritisiert Skandal-Profi: "Wohl der größte Idiot, der je Darts gespielt hat"
- Veröffentlicht: 20.12.2025
- 22:52 Uhr
- Tobias Wiltschek
Der ehemalige Darts-Spieler Vincent van der Voort findet für Dom Taylor deutliche Worte und glaubt, dass der Engländer hart bestraft wird.
Wer die Darts-WM gewinnen wird, steht noch lange nicht fest. Einer der größten Verlierer dagegen schon.
Dom Taylor ist nach einem positiven Dopingtest nach seinem Erstrundensieg über Oskar Lukasiak für den weiteren Verlauf der WM suspendiert worden. Und das nachdem er bereits im vergangenen Jahr nicht an der WM teilnehmen konnte - wegen eines positiven Dopingtests.
Darts-WM: Vincent van der Voort teilt gegen Dom Taylor aus
Was wohl viele Darts-Fans über den 27-jährigen Engländer denken, sprach nun Vincent van der Voort offen aus. "Das ist wohl der größte Idiot, der jemals Dart gespielt hat", sagte der Niederländer in seinem Podcast "Darts draait door" (deutsch: "Darts dreht durch")
"Wenn man im vergangenen Jahr wegen Dopings erwischt wurde und nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen durfte... Und dann passiert es im Jahr darauf erneut."
- Die Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn
- Darts-WM: Dom Taylor wird wegen positiver Dopingprobe suspendiert
Van der Voort, der im Alter von 50 Jahren kurz vor WM-Beginn seinen Rücktritt vom Darts erklärt, war wegen des Vorfalls von Taylor aber nicht nur erstaunt, sondern auch verärgert.
"Was ist das für ein Fehler. Mein Gott, ich bin sprachlos“, fuhr van der Voort fort und glaubt: "Diesmal wird er von der PDC ordentlich bestraft werden."
Darts-WM: 2024 wurde Taylor nur für einen Monat gesperrt
Im vergangenen Jahr wurde Taylor nur für ein Monat gesperrt, weil er nachweisen konnte, dass er das Mittel nicht während eines Wettkampfes eingenommen hatte. Diesmal könnte ihn eine weitaus empfindlichere Strafe drohen.
Das gewonnene Preisgeld für den Zweitrundeneinzug von 25.000 Pfund dürfte er auf jeden Fall verlieren. "Er wirft einfach eine Menge Geld zum Fenster hinaus", sagte van der Voort dazu.
Der Niederländer stand bei der WM 2011 und 2015 im Viertelfinale und unterlag bei den UK Open 2007 erst im Endspiel gegen seinen Landsmann Raymond van Barneveld.